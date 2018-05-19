Как выглядят пять самых дорогих домов, которые продаются в Барановичах 3 19.05.2018, 8:14

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Фото: tut.by

Самый дорогой коттедж в черте города можно купить по цене примерно десяти «двушек» в новостройке.

Intex-press посмотрела, почем продают элитную недвижимость в Барановичах на сайтах частных объявлений, и составила рейтинг самых дорогостоящих предложений.

$300000

Примерно такую сумму, правда, с возможностью торга, просят за 18-летний кирпичный дом на улице Энтузиастов площадью 335 квадратных метров. В «комплекте» – гараж и благоустроенный внутренний дворик.

ФОто: intex-press.by

ФОто: intex-press.by

$270000

Столько стоит шестилетний дом в стиле «Шале» площадью около 180 «квадратов» в том же Восточном микрорайоне. В стоимость, помимо самого коттеджа с участком, входят сауна, гараж, система видеонаблюдения и умного отопления.

ФОто: intex-press.by

ФОто: intex-press.by

$250000

ФОто: intex-press.by

ФОто: intex-press.by

Эти деньги просят за недвижимость все на той же улице Энтузиастов. К двухэтажному коттеджу 2016 года постройки площадью чуть больше 200 квадратных метров прилагается гараж, охранная сигнализация, спутниковое ТВ и автоматические ворота. Мебель также включена в стоимость.

$220000

ФОто: intex-press.by

ФОто: intex-press.by

За такую сумму продается семилетний дом на улице Вильчковского площадью свыше 300 квадратных метров. И здесь в цену входит полный комплект: от встроенной мебели с техникой до гаража и беседки во дворе.

$200000

ФОто: intex-press.by

Несмотря на то, что цена, по сравнению с остальными в списке, у этого дома в Боровках самая низкая, по площади он обошел остальных – 340 квадратных метров. В объявлении говорится, что имеется даже открытый бассейн во дворе. А вот входит ли в стоимость мебель, неизвестно. Внутренней обстановки дома на фото также нет.