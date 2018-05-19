C зарплатами не заладилось 4 19.05.2018, 8:56

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Белорус пока спасается валютной заначкой и огородом, а не «заботами» правительства.

Беларусь готовится к сезону отпусков с тяжелым сердцем: как обычно, «нерадивые» чиновники не выполнили поручение Лукашенко. Невыполненное поручение касается достижения средней по РБ зарплатой заветной планки BYN1000, или, если по старинке, 500 у.е. В связи с чем рядовые белорусы продолжают сдавать инвалюту из индивидуальных кубышек и внимательно следить за индексом потребительских цен (ИПЦ), а правительство рапортует о том, что рубеж в BYN1000 когда-нибудь будет достигнут, пишет «Белгазета».

Программное заявление на этот счет сделал 3 мая на совещании у Лукашенко премьер-министр Андрей Кобяков. Тон заявления не то чтобы оправдывающийся, но как минимум осторожный, его суть - с ВВП, экспортом и т.д. все получилось, а вот с зарплатами как-то не заладилось. «Де-факто получилось, что мы в марте несколько не достигли этого показателя. Мы докладывали, каким образом те или иные отрасли, регионы выполняли задачи, связанные с обеспечением этого уровня», - признался премьер.

Не получилось? Бывает. Как говорится, приходите в следующий раз.

Как выяснилось, паршивая овца все стадо портит - отстающие предприятия мешают поднимающемуся с натертых колен народнохозяйственному комплексу РБ допрыгнуть до планки в BYN1000. Совмин, уверяет премьер, работает с отстающими адресно и точечно: «Сегодня делался больший упор на те организации, которые имеют значительные отклонения от показателя в 1 тыс. рублей. Должны быть реализованы меры по тем предприятиям, где зарплата 300-400 рублей, которые бы позволили им обеспечить при опережающих темпах роста производительности труда соответствующий рост зарплаты».

При этом Кобяков подчеркнул, что попутно следует «обеспечить для людей привлекательность их рабочих мест» и вдобавок «не допустить оттока квалифицированных кадров за рубеж». Неплохой сигнал: правительство потихоньку начинает признавать очевидное - довольно интенсивную трудовую миграцию. Как известно, Лукашенко, ставя Совмину ориентир в BYN1000, был категоричен: «Экономьте на чем хотите, но зарплату людям платите. Я предупредил». При этом правительство заинтересовано в том, чтобы рост зарплат не опережал рост производительности труда, Нацбанк - в том, чтобы зарплатная накачка не превратилась в инфляционную.

Глава Минэкономики Владимир Зиновский 6 мая в интервью ОНТ, с одной стороны, подтвердил верность курсу на выполнение лукашенковского поручения о BYN1000: «Сокращение долгов и повышение зарплаты - вот наши основные задачи». С другой - тут же пояснил, почему это поручение не выполняется: «На предприятиях производительность труда должна опережать рост зарплаты... Безусловно, зарплату, пенсии надо повышать. Но надо понимать, что модернизированные предприятия должны выплатить долги, которые были взяты… То есть сокращение внешних долгов и повышение зарплаты - это то, куда уйдут дополнительные средства».

В общем, министр был честен: и рады бы сделать, как велел правитель, но пока никак не получается. При этом Лукашенко еще в ноябре 2017 г. дал подчиненным подробную инструкцию, как подстелить соломки себе любимым, не слишком расстраивая электорат: «В начале 2018г. будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня… А дальше II, III, IV кварталы, мы должны уже превосходить 1000 рублей хоть немножко».

Сколько составляет это «хоть немножко» и достижимо ли оно в принципе, увидим в начале III квартала.

Во II-III кварталах правительство получает время, чтобы, во-первых, разобраться с механизмами оплаты труда; во-вторых, опробовать все возможные методы манипуляций зарплатным индикатором в BYN1000: не дотянули; дотянули, но потом уронили и т.п. Видимо, тактически наиболее удачен для госаппарата примерно такой сценарий: все лето неимоверными усилиями средние зарплаты подтягивают до BYN1000, но достичь «косаря» никак не могут. Лишь к августу-сентябрю электорат получает на руки свое нечаянное пятисотуевое счастье, каковое тут же тратит до копейки на школьных и фруктовых базарах.

Электорат изначально не очень доверял сказочному сюжету про BYN1000, чувствуя, что его зовут понаблюдать без пива и попкорна за начальственными состязаниями по административно-арифметическим видам спорта. К сожалению или к счастью, средний белорус спасается валютной заначкой и личным огородом, а не заботами правительства.

По данным Нацбанка, в январе-апреле граждане РБ продали наличной и безналичной валюты на $2,864 млрд. в эквиваленте, купили - $2,413 млрд. Таким образом, чистая продажа инвалюты физлицами составила более $450 млн. Юрлица - резиденты РБ в январе-апреле продали валюты на $6,346 млрд. в эквиваленте, купили $6,693 млрд. Нерезиденты продали на $194,9 млн. в эквиваленте, купили - на $32,3 млн.

Раз государство не в состоянии достигнуть BYN1000 в прыжке, то ему не остается ничего иного, кроме как придерживать цены, подмораживая инфляционные ожидания, и пытаться если не разгрести те Авгиевы конюшни, которые образовались в системе оплаты труда, то хотя бы разобраться, кто кому и за что платит.

В мае наверху впервые прозвучала светлая идея подвергнуть аудиту модель формирования зарплат в бюджетном секторе. Характерно, что озвучить ее доверили председателю Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) Михаилу Орде. Орда поделился своим (и не только) экспертным мнением 2 мая после встречи с президентом: «Сегодня необходимо полностью пересмотреть модель формирования зарплаты у бюджетников. Она очень громоздкая. Очень сложно без специальной подготовки разобраться, как вообще формируется эта зарплата».

Увы, государству нужно сначала два-три раза ударится лбом в планку BYN1000, затем осознать физическую природу этого рубежа и задуматься о том, что лоб не резиновый. Лишь после этого оно, как показывает практика, начинает размышлять о характере преграды, траектории прыжка и износостойкости лба.