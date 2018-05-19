Рахмон подарил Лукашенко корзину белых роз 13 19.05.2018, 8:59

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ФОто: belta.by

Таков итог визита диктатора в Таджикистан.

На букет белых роз с флажком Таджикистана и визиткой Эмомали Рахмона в кабинете белорусского диктатора обратили внимание журналисты во время встречи Лукашенко с министром иностранных дел Эквадора и послом Китая.

«Корзину белых роз Александру Лукашенко действительно передал его близкий друг — президент Таджикистана. Цветы подарены в честь настоящей крепкой дружбы глав государств и двух стран. Белые розы как символ искренних чувств адресованы и всему белорусскому народу. Сразу же по прилете в Минск букет занял почетное место во Дворце независимости», — сообщает БелТА.

В начале недели Лукашенко побывал с официальным визитом в Таджикистане, где провел переговоры с Рахмоном. Диктаторы открыли сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссаре, а также пообедали вместе в загородной резиденции главы Таджикистана.