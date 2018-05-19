Жителям одного из минских домов «отменили» коммуналку 1 19.05.2018, 9:02

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ФОто: tut.by

На дверях подъездов дома № 31 по улице Янки Мавра в Минске появились странные объявления.

«Коммунальные услуги за апрель и до окончания строительства мансардного этажа оплачивать не нужно независимо от получения жировок», — написано в нем. Жители дома сомневаются: «Может, это шутка? Ведь на объявлениях нет никаких контактов и ссылок на кого-либо».

Фото: Ольга Нехлебова

— В нашем доме идет строительство мансард — возводят 6 этаж в бывшей пятиэтажке, — рассказывает tut.by минчанка Ольга, которая живет в доме № 31 по улице Янки Мавра. — Увидела на дверях подъезда объявление о том, что оплачивать ЖКУ с апреля и до конца работ не нужно. С учетом того, во что превратили общие территории дома, новость приятная. Но вот эта бумажка без контактов и детальных объяснений… Будто школьник к 1 апреля напечатал. Я позвонила в расчетный центр. Там говорят, что, скорее всего, это не шутка и застройщики будут сами за все платить. В соседнем доме, когда строили мансардный этаж, коммуналку действительно оплачивал застройщик. Но как точно это будет происходить, никто не знает.

Журналисты обратились в ООО «Мансарды Столицы», которое и занимается строительством мансардного этажа в доме № 31.

— Это не шутка. Мы действительно будем оплачивать коммунальные услуги в период строительства, — пояснил замдиректора организации Владимир Глухов. — Когда происходит реконструкция дома без отселения людей, застройщик с первого дня своей работы и до последнего, пока не сдаст объект, оплачивает коммунальные услуги за весь дом. Это прописано в одном из указов президента. По документам мы работаем на объекте до 24 февраля 2019 года. Значит, до этого времени можно не платить.

Если кто-то из жильцов уже заплатил за апрель, то эти деньги останутся у них на счетах. — И после того как мы закончим работы на этом объекте, они пойдут в счет оплаты коммуналки (за часть февраля и март 2019 года. — Прим. ред.), — отметил Владимир Глухов.

В расчетно-справочном центре № 9 Фрунзенского района нам сказали, что, несмотря на то, что платить за коммунальные услуги будет застройщик, жировки жильцам все равно будут приходить.

— В доме № 33 по этой же улице была такая ситуация. Там застройщик оплачивал коммунальные услуги целый год, но квитанции мы рассылали, — говорят специалисты РСЦ. — Счет застройщику выставляется за все услуги, которые входят в жировку, соответственно и вода тоже. А вот оплачивает ли он то, что идет отдельно — свет, газ, мы не знаем.

Как выяснилось, электричество будут оплачивать сами жильцы.

— Что касается индивидуального электроснабжения квартир, за это будут платить жильцы, — говорит Тамара Вусько, заместитель генерального директора РУП «Минскэнерго». — У них стоят индивидуальные приборы учета, и по ним они будут оплачивать электроэнергию.