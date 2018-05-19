Минчанин заплатит более 5000 рублей за выловленных под Воложином карасей 3 19.05.2018, 9:56

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Пожилой мужчина успел выловить 12 карасей, как его задержали.

Воложинский районный отдел Следственного комитета передал прокурору для направления в суд уголовное дело по обвинению жителя Минска в незаконной рыбалке.

60-летний минчанин в конце апреля в пруду возле деревни Пугачи с лодки сетью выловил 12 золотистых карасей.

– Мужчину задержали инспекторы охраны животного и растительного мира. Компенсацию причиненного окружающей среде ущерба браконьер выплатил в полном объеме, не дожидаясь суда. Эта сумма составила 5 292 рубля, — рассказал корреспонденту Млын.BY следователь Воложинского РОСК Александр Бараховский.

Минчанин с незаконным орудием лова добывал рыбу в запрещенный для рыбалки период – в нерест. В это время сумма ущерба увеличивается втрое и составляет 18 базовых величин за одну рыбу (441 рубль). Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Уголовное дело расследовалось по второй части статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в крупном размере». Преступление наказывается штрафом или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

В производстве следователя находится еще два уголовных дела по этой статье. Браконьеры сетями вылавливали щук и карасей на реке Западная Березина. Ущерб в этих двух случаях сопоставим с ущербом, причиненным минчанином на пруду возле деревни Пугачи.