Литовские университеты приглашают учиться белорусскую молодежь 1 19.05.2018, 10:20

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В Минск прибыли представители пяти литовских университетов.

17 мая в Посольстве Литвы в Минске представители Вильнюсского университета, Вильнюсского технического университета им. Гядиминаса, Каунасского технологического университета, Европейского гуманитарного университета, Международного университета ЛХК и Фонда поддержки обмена в сфере образования ознакомили потенциальных студентов из Беларуси с возможностями учебы в Литве.

Мероприятие открылось обращением к собравшимся в посольстве Литвы молодым людям посла Андрюса Пулокаса, в котором тот обратил внимание на такие преимущества международного образования, как более широкий спектр учебных программ, возможности расширения кругозора, знакомства с представителями других культур и лучшему усвоению иностранного языка, и призвал выбрать Литву для обучения в бакалавриате или магистратуре, сообщили Charter97.org в пресс-службе МИД Литвы.

По данным Министерства образования и науки, 1234 студента из Беларуси прибыли на учебу в литовские университеты в 2016-2017 годах. Большинство иностранцев учится в Европейском гуманитарном университете, Литовском медицинском университете и Техническом университете им. Гядиминаса.