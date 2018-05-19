В Брестской области лопнул еще один мост 9 19.05.2018, 10:50

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Не успели дорожники построить временную переправу у треснувшего моста через Припять под Житковичами, как новая напасть.

В Лунинецком районе закрыли аварийный путепровод на развязке двух дорог: М-10, которая ведет от границы России до Кобрина, и Р-13, что соединяет Клецк с Лунинцем.

Плановая реконструкция сооружения началась в апреле этого года. Заказчиком выступило РУП “Бреставтодор”. Проектное решение на капремонт было утверждено еще в 2016 году, но работы откладывались. Однако во время очередного осмотра было выявлено, что несущая способность конструкции стала уменьшаться. Дальше откладывать было некуда, пишет «Виртуальный Брест».

Первоначально движение автомобилей не перекрывали, но во время работ дорожники заметили, что одна из опор путепровода лопнула и накренилась. Мост тут же закрыли.

В первые часы машины с оживленной трассы пошли как через Лунинец, так и по дороге местного значения, пролегающей вдоль деревень Боровцы и Дятловичи. Позже именно второй маршрут стал основным.

Дорога через Боровцы и Дятловичи для таких нагрузок не предусмотрена. На этом крюке в 10 с лишним километров не везде есть даже асфальт. Сельчане стали задыхаться от пыли и выхлопных газов. Водители испытывают серьезный стресс, а лунинецкие дорожники прилагают неимоверные усилия, чтобы обеспечить безопасность и минимизировать дискомфорт.

Начальник ДРСУ-101 Александр Трухнов говорит, что с момента закрытия путепровода на гравийку ушло более 2 тысяч тонн резервного щебня. За неделю на обслуживание объезда потрачено уже около 50 тысяч рублей. Нагрузка, продолжает руководитель предприятия, колоссальная:

— Раньше тут в час проходило около 20 машин. В основном днем. Сейчас за сутки — примерно 4 тысячи. Эта дорога не рассчитана на такой поток, тем более что едут и легковые, и фуры. Местные жители жалуются, мы просим их потерпеть и отнестись к ситуации с пониманием. Скоро будет открыт переезд в районе аварийного путепровода, и жизнь частично вернется в привычное русло.

Но полностью напряженность в этом районе переезд вряд ли снимет, ведь здесь идет довольно интенсивное движение грузовых и пассажирских поездов, следовательно, очередей перед закрытым шлагбаумом не избежать. Однако тем не менее водители и сельчане вздохнут свободнее. Продолжаются и работы на аварийном путепроводе. Михаил Непочелович, генеральный директор РУП “Бреставтодор”, заверяет: его сдадут в срок, как и планировалось. К ноябрю.

Как известно, после истории под Житковичами была создана специальная комиссия, которая проверяла все подобные конструкции в Беларуси. В Минтрансе еще зимой признали, что несколько мостов в стране требуют серьезного внимания и солидных финансов.

В разрезе конкретного региона ситуация плачевная. К примеру, в Брестской области, по словам Михаила Непочеловича, требуется обновить примерно сорок мостов и путепроводов:

— Ремонт одного моста стоит от 1,5 до 2 миллионов рублей. Реконструкция потянет в пять раз больше средств. Капитальный ремонт необходимо провести на 30 с лишним сооружениях. Семь нуждаются в реконструкции. А денег у меня на полтора! Этим все сказано. Из всех объектов я взял самый худший, под Лунинцем. Но по остальным тоже будут вопросы. Они не молодеют, а нагрузка увеличивается. Взять тот же Лунинец. По нормативным документам ремонт должен производиться через 25 лет, а он стоял без ремонта 45. И это проблема не только в Брестской области.

“Бреставтодор” получает деньги из бюджета. Бюджет наполняется из разных источников. В том числе и за счет дорожного налога, который платят автовладельцы. Когда его вводили, продолжает Михаил Непочелович, считалось, что эти средства будут дополнением к уже существующим сметам. Однако суммы остались прежними, а мосты трещат.

И здесь надо понимать, что строительство, обслуживание и ремонт дорог — это та инфраструктура, которая влияет на экономику страны в целом. Пресловутые Житковичи — самый характерный пример, когда закрытый мост парализовал экономику двух районов. Сейчас сотни тысяч рублей уходят только на строительство переезда и содержание объезда под Лунинцем.

А ведь мостов на важных направлениях сегодня кое-где даже не хватает. Например, если завтра, не дай бог, что-то случится с мостом через Припять в Пинском районе — коллапса не избежать, ведь объездные пути лежат по дорогам местного значения через паромные переправы. Их в области 10. И все — на Полесье, юг которого отсечен от страны Мухавцом, Днепровско-Бугским каналом, Пиной и Припятью.

Обновляют мост через Мухавец и под Брестом на “Олимпийке”. Если он треснет, поток машин, идущий по одной из главных транспортных артерий страны, хлынет через Жабинку. Для этого будет одно слово — кошмар.

Оборудование запасных путей стоит немалых денег. Ту же дорогу вокруг Лунинецкого путепровода через Боровцы и Дятловичи можно было бы укрепить и полностью заасфальтировать. Но, по словам Александра Трухнова, стоить это будет свыше 2 миллионов рублей. Таких средств предприятию никто не выделит. Значит, нужна республиканская программа, предусматривающая строительство объездных путей. А пока в случае ЧП приходится латать рваные раны дорог в авральном режиме. Но разве это стратегический выход?