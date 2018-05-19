СБУ обнародовала доказательства участия наемников «Вагнера» в штурме Дебальцево 19.05.2018, 11:01

Служба безопасности Украины перехватила телефонные переговоры наемников российской частной военной компании «Вагнер».

Служба безопасности Украины опубликовала перехват переговоров основателя частной военной компании "Вагнера" Дмитрием Уткиным, который по мнению украинской спецслужбы свидетельствует о военных преступлениях России на территории Украины.

В СБУ сообщили, что разговор записан 21 февраля 2015 года, во время штурма кадровыми подразделениями ВС РФ и террористами города Дебальцево. Он доказывает военную агрессию России и свидетельствует о значительных потерях российских военных во время дебальцевской операции, пишет gordonua.com.

"В самый разгар боев руководитель "вагнеровцев" гражданин РФ, бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Уткин (личный номер М-0209) дает команду своему подчиненному – гражданину РФ Сергею Ковалеву, (личный номер М-0274), срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники – бронированные разведывательно-дозорные машины КамАЗ-43269 "Дозор", – отметили в СБУ.

В украинской спецслужбе подчеркнули, что "Дозоры" находятся на вооружении только в Вооруженных сил РФ, поэтому сама возможность их захвата украинскими военными вызвала панику у Уткина и его больше беспокоила судьба подбитой техники, а не раненых и убитых российских наемников.

"Срочный вывоз "Дозоров" осуществлялся взводом технического обеспечения ЧВК "Вагнера", который возглавлял гражданин РФ, бывший военнослужащий 10 ОБрСпП Главного управления генштаба ВС РФ Алексей Бородий (личный номер М-1009). Во время боев под Дебальцево он был ранен и эвакуирован на территорию РФ. Показательно, что 19.06.2014 года Бородий был осужден судебной коллегией по уголовным делам Северо-Кавказского окружного военного суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) к лишению свободы на срок 4 года со штрафом в размере 200 тыс. руб., но вместо отбывания наказания был направлен спецслужбами РФ на Донбасс как наемник", – заявили в СБУ.

В феврале 2015 года пророссийские террористы предприняли масштабное наступление на Дебальцево, несмотря на достигнутую в Минске договоренность о перемирии. Боевики утверждали, что защищающие Дебальцево украинские подразделения находились в окружении, однако долгое время не могли взять город.

Утром 18 февраля украинские военные начали отход из Дебальцево, который закончился на следующий день вечером.

По данным Министерства обороны Украины, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, семерых захватили боевики, а 18 пропали без вести.