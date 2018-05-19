Штрафные балы для водителей: подробно обо всех нюансах 4 19.05.2018, 11:03

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МВД предложило оценивать нарушения правил дорожного движения в баллах.

В случае получения пятнадцати баллов в течение года будут лишать права управления автомобилем. Проект с соответствующими изменениями в закон «О дорожном движении» вынесен на общественное обсуждение.

Согласно проекту, за каждое административное правонарушение водителю будут начислять от одного до четырех баллов в зависимости от общественной опасности нарушения и административного взыскания. Например, один балл можно получить за непройденный техосмотр, нарушение правил остановки, стоянки, непристегнутый ремень, а также за правонарушения, зафиксированные камерами фото- и видеосъемки (превышение скорости, неправильная парковка), пишет belmarket.by.

В два штрафных балла предложено оценивать нарушение требований дорожных знаков и разметки, проезд на красный свет или невыполнение требований регулировщика. Три балла предусмотрены за превышение скорости на 30 км/ч и более, невыполнение требования сотрудника ГАИ об остановке. Непропуск спецмашин, выезд на встречную полосу, когда это запрещено, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, оставление места ДТП предложено оценивать в четыре штрафных балла.

Предполагается, что отслеживать количество полученных баллов за нарушения ПДД можно будет через специальное приложение в сети Интернет. Если в течение года водитель наберет 15 и более штрафных баллов (например, совершит пятнадцать незначительных или четыре серьезных правонарушения), то его лишат водительских прав на шесть месяцев.

Стоит отметить, что система вобрала в себя не все правонарушения.

Например, проект не предусматривает начисление штрафных баллов за эксплуатацию или допуск к участию в дорожном движении транспортного средства без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 18.20 КоАП). Подобный подход вызывает вопросы, поскольку указанная статья предусматривает немалую ответственность. Кроме того, такие правонарушения фиксируются довольно часто.

Балльная система не коснулась управления авто с заведомо скрытым, подделанным или иным образом измененным регистрационным знаком, VIN-номером либо без такого знака (ч. 6 ст. 18.12 КоАП). Не будут начислены баллы за управление транспортным средством с нечитаемым, нестандартным или установленным с нарушением регистрационным знаком (ч. 8 ст. 18.12 КоАП). Исключение коснулось и других нарушений правил дорожного движения (ч. 5 ст. 18.22 КоАП).

Есть юридические накладки

В ГАИ отметили, что добросовестным водителям не стоит тревожиться по поводу введения новой системы, поскольку за год трудно совершить такое количество правонарушений, из-за чего последует лишение прав. С другой стороны, по мнению ряда экспертов, предложенная МВД система штрафных баллов требует как минимум доработки. Во-первых, в заявленном виде она предполагает двойное наказание за одно и то же правонарушение, что противоречит административному процессу. За одно правонарушение может быть наложено основное либо основное и дополнительные взыскания. Штрафные баллы не относятся ни к основному, ни к дополнительному взысканию.

Во-вторых, если и вводить штрафные баллы, то логичнее привязать их не к размеру штрафа, а к конкретной статье. Например, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено начисление четырех баллов, тогда как, согласно ст. 18.16 КоАП, за этот проступок предусмотрено лишение прав на три года. В таком случае смысла в штрафных баллах нет вовсе, поскольку водитель и так лишится прав.

Балльная система может создать трудности для таксистов и других профессиональных водителей. С неприятными сюрпризами могут столкнуться владельцы автомашин, сдающие их в аренду, поскольку штрафные баллы за нарушения, выявленные с помощью фото- и видеофиксации, будут начисляться на их имя.

Поездка без границ

Несмотря на то что выдаваемые в Беларуси водительские удостоверения считаются международными, за границей могут возникать трудности с ними. Например, в Италии затруднительно взять напрокат автомобиль, а в Испании белорусские права и вовсе недействительны. Дело в том, что права нынешнего образца несколько отличаются от международного водительского удостоверения — книжки формата A6 (чуть больше паспорта), содержащей информацию на различных языках.

В связи с этим МВД планирует начать выдавать международное водительское удостоверение на основании национального. Новый документ предлагают выдавать по заявлению на добровольной основе. Международное водительское удостоверение будет действительно три года или до истечения срока действия белорусских прав в зависимости от того, какой срок наступит раньше. Для управления авто в Беларуси международные права не потребуются.

Запрет на бессрочные права

Срок действия всех выданных в Беларуси и на территории бывшего СССР бессрочных водительских удостоверений предложено ограничить 1 января 2020 года. Таким образом, после указанной даты недействительными могут быть признаны права, которые выдавались до 1995 года.

Необходимость замены прав МВД объяснило тем, что документы старого образца (без срока действия) легко подделать ввиду минимальной степени защиты. Сведения о таких водительских удостоверениях отсутствуют в информационных системах МВД. В некоторых случаях данные права не позволяют определить даже личность водителя, что может стать причиной его задержания. Кроме того, бессрочные права не стимулируют граждан проходить медицинское переосвидетельствование, притом что каждый год в стране происходит немало ДТП, вызванных плохим самочувствием водителей.