Бобруйчанин просит Голливуд снять кино о Чернобыле по сценарию Алеся Адамовича 19.05.2018, 11:14

Алесь Адамовіч

Белорус написал письмо в «Sony Pictures».

Андрей Архипенко, который собирал подписи за установление бюста писателю, написал письмо в «Sony Pictures» с предложением вернуться к идее фильма «Имя сей звезде — Чернобыль».

Алесь Адамович написал сценарий художественной ленты «... Имя сей звезде — Чернобыль». Режиссером будущего фильма должен был стать Стэнли Крамер. Снимками планировала заняться кинокомпания «Columbia Pictures». Интерес у Голливуда Адамович вызвал после фильма «Иди и смотри». Так случилось, что Крамер так и не смог снять киноленту по определенным личным причинам.

Андрей Архипенко решил, что стоит попробовать напомнить Голливуду о той идее. Тем более, что какого-то громкого художественного кино о Чернобыле за эти годы так и не появилось, пишет «Бобруйский курьер».

По мнению Андрея, такой фильм нужно снять, чтобы встряхнуть в сознании людей масштабность и весь трагизм Чернобыльской катастрофы.

Приводим полный текст письма Андрея в «Sony Pictures».

«Уважаемые сотрудники студии SonyPictures!

К вам обращаются члены инициативной группы «Остановка Адамовича» и все, кто неравнодушен к творчеству писателя и сценариста Алеся Адамовича.

В 1987 году Алесь Адамович написал для Columbia Pictures сценарий по своим произведениям о Чернобыльской катастрофе в 1986 года, и он был одобрен. Но по каким-то обстоятельствам Стэнли Крамер не смог снять фильм.

В прошлом году отмечалось 90-летие со дня рождения писателя и сценариста, и в 2019 году будут отмечаться 25-я годовщина со дня его смерти. В мире как никогда нависает угроза ядерного конфликта. Алесь Адамович в своем творчестве постоянно говорил об угрозе ядерного оружия, и сделал большой вклад для приоткрытия правды о трагедии в Чернобыле.

Мы просим вас дать ответ по поводу возможности возвращения к сценарию, через столько лет, чтобы снять по нему фильм. И тем самым почтить память писателя Алеся Адамовича, автора многих произведений, среди которых особое место занимает фильм, снятый вместе с Элемом Климовым «Иди и смотри», который на протяжении 30 лет является самым лучшим фильмом о войне».