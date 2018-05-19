Какую страну хотел догнать Путин? 2 Егор Седов

19.05.2018, 12:13

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Вместо нытья "здесь-все-плохо-хуже-не-бывает" вспомним о Португалии

Главная проблема России - не Известно-Кто. Он — следствие.

Главная проблема - нежелание видеть, что еще происходит в мире. И сознание собственной невероятной уникальности.

С этой точки зрения "ватник" и "анти-ватник" иногда отличаются только знаком - плюс или минус.

"Ватник" будет гордиться изо всех сил и изо всей небогатой фантазии. А "анти-ватник" - рассказывать о том, как все совсем-совсем плохо, хуже вообще не бывает и никогда не было, а до цивилизации - не дорасти никогда.

А вот вообразите не очень большую и довольно нищую приморскую страну. В которой правит... пожалуй, не Известно-Кто, а кое-кто похуже. И правит не 18, а 36 лет (а режим держался еще дольше).

Не самый жестокий - даже смертную казнь отменил (а зачем она, если можно медленно убивать в тюрьмах?)

Довольно удачливый, не самый глупый - хватило ума, чтобы не скорешиться в свое время с Гитлером.

Но: ведущий войны в далеких регионах, по масштабам - покруче нынешнего участия в Сирии. И таких войн - штук пять! Пожалуй, тут не с Сирией надо сравнивать, а с Афганом: все-таки, у здешних-нынешних хватает ума призывников туда не посылать.

И со лживой идеологией - почти "русский мир".

И со "скрепами" все, конечно, в порядке.

И народ эмигрирует...

И - низкая продолжительность жизни, нищета и особая проблема — туберкулез.

А своих немцовых, если нет возможности посадить - просто убивают.

А потом диктатор очень неудачно (или как раз удачно) упал со стула.

Да, вот бывают на свете и такие "черные лебеди". Упал - и воистину с копыт долой.

Правда, режим еще какое-то время существовал по инерции. Потом случилась почти бескровная революция.

А что сейчас с этой страной?

А она - в ЕС. Достаточно успешная.

Сами-Знаете-Кто ее даже догнать и обогнать хотел. Думаю, это будет возможно. Без него, конечно.

Егор Седов, Фейсбук