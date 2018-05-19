закрыть
19 мая 2018, суббота, 14:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Какую страну хотел догнать Путин?

2
  • Егор Седов
  • 19.05.2018, 12:13
  • 2,803

Вместо нытья "здесь-все-плохо-хуже-не-бывает" вспомним о Португалии

Главная проблема России - не Известно-Кто. Он — следствие.

Главная проблема - нежелание видеть, что еще происходит в мире. И сознание собственной невероятной уникальности.

С этой точки зрения "ватник" и "анти-ватник" иногда отличаются только знаком - плюс или минус.

"Ватник" будет гордиться изо всех сил и изо всей небогатой фантазии. А "анти-ватник" - рассказывать о том, как все совсем-совсем плохо, хуже вообще не бывает и никогда не было, а до цивилизации - не дорасти никогда.

А вот вообразите не очень большую и довольно нищую приморскую страну. В которой правит... пожалуй, не Известно-Кто, а кое-кто похуже. И правит не 18, а 36 лет (а режим держался еще дольше).

Не самый жестокий - даже смертную казнь отменил (а зачем она, если можно медленно убивать в тюрьмах?)

Довольно удачливый, не самый глупый - хватило ума, чтобы не скорешиться в свое время с Гитлером.

Но: ведущий войны в далеких регионах, по масштабам - покруче нынешнего участия в Сирии. И таких войн - штук пять! Пожалуй, тут не с Сирией надо сравнивать, а с Афганом: все-таки, у здешних-нынешних хватает ума призывников туда не посылать.

И со лживой идеологией - почти "русский мир".

И со "скрепами" все, конечно, в порядке.

И народ эмигрирует...

И - низкая продолжительность жизни, нищета и особая проблема — туберкулез.

А своих немцовых, если нет возможности посадить - просто убивают.

А потом диктатор очень неудачно (или как раз удачно) упал со стула.

Да, вот бывают на свете и такие "черные лебеди". Упал - и воистину с копыт долой.

Правда, режим еще какое-то время существовал по инерции. Потом случилась почти бескровная революция.

А что сейчас с этой страной?

А она - в ЕС. Достаточно успешная.

Сами-Знаете-Кто ее даже догнать и обогнать хотел. Думаю, это будет возможно. Без него, конечно.

Егор Седов, Фейсбук


популярное за неделю

Мнение

Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки
Некомпетентность Лукашенко довела и хоккей, и страну до ручки Дмитрий Бондаренко