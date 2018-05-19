Работающие за рубежом белорусы стали присылать на родину меньше денег 7 19.05.2018, 12:45

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При этом наши соотечественники стали больше денег переводить за границу.

Белорусы, работающие за рубежом, стали меньше денег переводить на родину, пишет tut.by со ссылкой на статистику Нацбанка. В этом году в первом квартале такие переводы составили 87,6 миллиона долларов. Это почти на 6,7 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В своей статистике Нацбанк учитывает денежные переводы через следующие международные системы: Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster.

В этом году в первом квартале в среднем один перевод из-за рубежа составил 320,33 доллара. В прошлом году он был 349,55 доллара.

При этом наши соотечественники стали больше денег переводить за границу: в первом квартале они отправили 39 миллионов долларов, а год назад за этот же период — 34 миллиона. Средняя сумма перевода в этом году составила 333,72 доллара (год назад — 299,86 доллара).

Количество белорусов, работающих за рубежом, растет. В 2014 году за пределами страны работали 62,2 тысячи человек, а в 2017-м — 83 тысячи (из них 83,9% — в России).