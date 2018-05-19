Правозащитники: «Исключение статьи 193.1 — недостаточный шаг» 19.05.2018, 13:08

Белорусские правозащитные организации выступили с заявлением.

Советом министров внесен в "парламент" Проект закона Республики Беларусь "Об изменении некоторых кодексов Республики Беларусь".

Среди прочего, данным законопроектом предусматривается исключение из Уголовного кодекса статьи 193.1 "Незаконная организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности" и введение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи 23.88 с аналогичным содержанием. Таким образом происходит декриминализация деятельности в составе незарегистрированных организаций и замена уголовной ответственности на административную в виде штрафа размером до 50 базовых величин. Полномочия рассматривать дела об административных правонарушениях по статье 23.88 предлагается предоставить органам юстиции и органам внутренних дел, что означает внесудебный порядок наложения штрафов.

Статья 193.1 Уголовного кодекса от момента появления была предметом критики со стороны белорусских организаций гражданского общества, правозащитников и международных организаций как несоответствующая стандартам прав человека и закрепленной в Конституции свободе объединений. Рекомендации об упразднении статьи 193.1 были адресованы Беларуси во время первого (2010 г.) и второго (2015 г.) раундов Универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека, неоднократно давались в рамках договорных органов ООН. Европейская комиссия за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) в 2011 году в своем специальном заключении констатировала несоответствие статьи 193.1 всеобщим стандартам прав человека.

С учетом изложенного мы рассматриваем меры по отмене статьи 193.1 Уголовного кодекса как важный и необходимый шаг в направлении улучшения положения со свободой ассоциаций в Беларуси.

Вместе с этим мы констатируем, что намерение заменить уголовную ответственность за деятельность в составе незарегистрированных организаций на административную свидетельствует об отсутствии политической воли к обеспечению свободы ассоциаций в нашей стране.

Для настоящего решения проблемы необоснованного ограничения условий для создания организаций гражданского общества необходимыми шагами являются:

- Исключение из законодательства норм о запрете деятельности незарегистрированных организаций (часть 2 статьи 7 закона "О политических партиях" и часть 2 статьи 7 закона "Об общественных объединениях"), что позволит гражданам возможность для свободной реализации сваяго право на свободу объединений .

- Приведение процедуры регистрации общественных объединений, религиозных организаций и фондов в соответствие с международными стандартами, которая бы обеспечивала всем желающим возможность зарегистрировать некоммерческую организацию в условиях отсутствия дискриминации и необоснованных или политически мотивированных препятствий.

Мы призываем "парламент" при рассмотрении отмеченного законопроекта:

Исключить из Уголовного кодекса статью 193.1;

Проголосовать против введения административной ответственности в виде дополнения КоАП статьей 23.88;

Начать публичное обсуждение со всеми заинтересованными субъектами дальнейших изменений законодательства, регулирующего создание и деятельность организаций гражданского общества.

Просветительское учреждение "Центр правовой трансформации"

Ассамблея неправительственных демократических организаций Беларуси

Публичная учреждение "Белорусский документационного центр"

Правозащитный центр "Весна"

Республиканское общественное объединение "Правовая инициатива"

Республиканское правозащитное общественное объединение "Белорусский Хельсинкский Комитет»

Белорусский дом прав человека имени Б. Звосского