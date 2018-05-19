Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: онлайн-трансляция 1 19.05.2018, 13:50

Меган Маркл и принца Гарри

Церемония начинается в 14:00 по Минску.

В субботу, 19 мая, в часовне святого Георгия в Лондоне проходит церемония бракосочетания британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл, известной по роли в сериале "Форс-мажоры".

В 13:30 в часовню прибыл принц Гарри, последней гостьей, прибывшей на свадьбу, станет королева Елизавета II. А в 13:59 появится невеста. 18 мая стало известно о том, что к алтарю Маркл будет вести принц Чарльз, отец жениха, поскольку отец невесты заявил о том, что не прибудет на церемонию.

После церкви молодожены прибудут в Виндзорский замок, где будет торжественный обед, на который приглашены 600 человек. Вечером молодожены отправятся в Фрогмор-гаус, который расположен неподалеку. Это загородная резиденция королевской семьи, где соберутся 200 ближайших друзей пары.

После бракосочетания принц Гарри будет носить титул Его королевское высочество герцог Сассекский, а Меган Маркл - Ее королевское высочество герцогиня Сассекская.