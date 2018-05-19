Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданку России 1 19.05.2018, 14:33

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Задержанная в Польше гражданка России организовывала антиукраинские акции вместе с белорусом.

В четверг, 17 мая, польские спецслужбы задержали гражданку России. Впоследствии стало известно, что речь идет о россиянке из Воронежа Екатерине Цивильской, которая с 2013 года проживала в Кракове и писала кандидатскую диссертацию в Ягеллонском университете, передает «Радио Польша».

Екатерина Цивильская, как оказалась, является знакомой гражданина Беларуси Александра Усовского, который в 2014 году организовывал антиукраинские акции в Польше, Словакии и Венгрии на деньги олигарха Малофеева. В Польше Усовский контактировал со средой «Лагеря Великой Польши», к которой была также близка Цивильская, и с окружением Матеуша Пискорского, бывшего депутата Сейма от «Самообороны», лидера незарегистрированной партии «Изменение» (Zmiana), обвиняемой польской прокуратурой в сотрудничестве с российской и китайской разведкой.

Как сообщают польские спецслужбы, это Екатерина Цивильская и еще ряд других лиц концентрировали свои усилия на двух приоритетных направлениях: разжигании польско-украинской неприязни в общественно-политической сфере, а также отрицании польской исторической политики и замене ее российским нарративом. Параллельно с этим Агентство внутренней безопасности (ABW) предпринимает меры в отношении граждан Польши, которые сотрудничают с этими иностранцами в российской информационной войне против Польши.

По словам пресс-секретаря Агентства внутренней безопасности Польши, кроме задержания Цивильской, еще четыре иностранца, связанные с ней, получат пятилетний запрет на въезд в Польшу. Саму же Екатерину Цивильскую в ближайшее время депортируют из Польши.