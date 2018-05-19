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Лукашенко и Тупой Гага

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  • 19.05.2018, 14:52
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Почему белорусское посольство находится во дворе армянского олигарха?

Угрожал, что будет «как в Армении». Теперь – хвалит армянскую революцию и обнимает нового премьера страны Никола Пашиняна. Лукашенко снова меняет действительность с учетом собственных интересов. Впрочем, не только собственных. О языке тела белорусского президента и его связи с армянским олигархом Гагиком Царукяном – в сюжете «Белсата».

«Привет, дорогой!»

На саммите в Сочи 14 мая Александр Лукашенко бросился с объятиями к новому премьеру Армении.

«Поздравляю тебя с избранием на пост премьера. И самое главное – с завершением всех этих баталий», – заявил Лукашенко, крепко сжимая руки Пашиняна.

Фото пресс-службы премьер-министра Армении

А еще буквально несколько недель назад с трибуны Лукашенко предостерегал белорусов, что будет «как в Армении».

«Он болтает, критикует именно сам революционный процесс, но потом пытается наладить прагматичные политические отношения с революционером, который пришел к власти. Власть для него главное», – говорит политический обозреватель радио «Свобода» Виталий Цыганков.

В качестве примера эксперт приводит отношения главы Беларуси с президентом Украины Петром Порошенко, который также пришел к власти в результате революции.

Фото: Reuters/Gleb Garanich

Больше обычных слов говорит язык тела. Вместе со специалистом в области невербального общения анализируем первые минуты встречи белорусского диктатора и премьера Армении.

«Что тут можно заметить? Если вкратце, то это контроль. Господин Лукашенко начинает это движение, чтобы взять руки господина Пашиняна, но левая рука Пашиняна успевает выйти из этого движения и перехватить руку господина Лукашенко извне», – отмечает специалист в мастерстве презентации и коммуникации Алексей Бурносенко.

Жесты в политике редко бывают случайными, говорит специалист.

Последний пример высочайшего уровня – встреча в Вашингтоне президентов США и Франции. Во время совместного снимка Дональд Трамп смахнул… перхоть с пиджака Эммануэля Макрона.

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

«Это позиция, которую иногда можно встретить у других политиков. Демонстрация своего превосходства, демонстрация своей доминирующей позиции», – замечает Алексей Бурносенко.

Гагик Царукян по прозвищу Тупой Гага

Но вернемся к объятиям Лукашенко. На этот раз с армянским бизнесменом, возглавляющим вторую по величине фракцию в Национальном собрании Армении. Фракцию, которая в последний момент поддержала Пашиняна на посту премьер-министра.

Лукашенко с армянским бизнесменом Гагиком Царукянам
Фото пресс-службы президента Беларуси

Гагик Царукян – давний друг Лукашенко. На родине получил прозвище, которое в переводе означает «Тупой Гага». Его поместье оценивается в полмиллиарда долларов. Из того, что известно официально, в Беларуси Царукяну принадлежит большая часть акций совместного предприятия «Армянский стандарт», которое занимается разливом коньяка.

«Считается, что Гагик Царукян– самый богатый человек в Армении»,– говорит Ваге Саруханян, журналист, который работает на портале hetq.am.

В прошлом году армянский ресурс написал о ценном подарке Царукяна младшему сыну Лукашенко. Николай получил двух белых львят. Животные не просто редкие, они – под угрозой исчезновения.

Фото для иллюстрации
Источник: Reuters/Ilya Naymushin

Еще один щедрый дар, опять же Николаю, – 400-литровая бочка коньяка. Согласно желанию олигарха, ее должны открыть на свадьбу младшего Лукашенко.

«Это подчеркивает тот факт, что у них не только дружеские, но и, можно сказать, братские отношения», –полагает Саруханян.

Отношения, у которых нет границ в буквальном смысле. Несколько лет назад белорусское посольство в Армении неожиданно сменило адрес. Из столицы переместилось в предместье, в Ариндж, где находится усадьба Царукяна.

Дворец Гагика Царукяна
Фото blognews.am

Дипломатическая площадка сейчас работает напрямую возле дома олигарха, а возможно, и на его земле. Ваге Саруханян убежден, что это не совпадение.

Означает ли это, что олигарх контролирует отношения между странами?

Означает ли это, что олигарх контролирует отношения между странами?

«Царукян – бизнесмен и партийный лидер, но не представитель Министерства иностранных дел, президент или премьер-министр», – замечает армянский журналист.

А потому, по крайней мере официально, Лукашенко придется договариваться с Николом Пашиняном. Не оттуда ли этот жест и попытка взять за руки нового премьера?

Движение Пашиняна в ответ демонстрирует, что главе Беларуси на этот раз попался если не достойный противник, то по крайней мере равноправный партнер.


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