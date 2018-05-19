Партию Навального назвали «Россия будущего» 19.05.2018, 15:02

Такое решение сторонники оппозиционера приняли на съезде в субботу.

Политическая партия Алексея Навального будет называться "Россия будущего".

Юрист учрежденного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что партия пока не зарегистрирована Министерством юстиции, передает Радио Свобода.

Самого Навального на съезде не было, так как он арестован по делу об акции "Он нам не царь" 5 мая. За последние несколько недель в городах России задержали и арестовали более десятка сторонников оппозиционера.

Уведомление о проведении учредительного собрания новой партии было направлено в Министерство юстиции России в начале апреля. Для партии тогда выбрали временное имя "Рабочее название" - как пояснил Навальный, чтобы партию никто не "украл". В Минюсте тогда подтвердили, что уведомление получено.

22 февраля бывший заместитель главы московского штаба Навального Виталий Серуканов принял участие в съезде "Партии прогресса" и подал документы на ее регистрацию в Минюст за две недели до того, как это планировали сделать сторонники Навального. Они пытались зарегистрировать партию под таким названием с 2012 года.