Российский рубль упал после утверждения правительства Медведева 19.05.2018, 15:59

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Oстановить отток капитала с российского рынка уже невозможно.

Российский рубль ускорил снижение на Московской бирже в пятницу после того, как президент России Владимир Путин объявил об утверждении нового состава правительства, пишет сайт finanz.ru.

Начав торги на отметке 61,94 рубля, к середине дня доллар поднялся до 62,7 рубля и остановился в 8 копейках от максимума с 8 мая.

Курс евро подрастал на 27 копеек, до 73,6725 рубля, прежде чем снизиться до 73,35 в ходе вечерних торгов. (на 21.11 мск).

Для валютного рынка старые лица и новые назначения мало что поменяли, говорит аналитик "Альпари" Анна Бордова: поводов для оптимизма у инвесторов не прибавилось, а остановить отток капитала с российского рынка указом президента невозможно.

Сохранив четырех из девяти вице-премьеров и 13 из 22 министров, Владимир Путин и Дмитрий Медведев перетасовали портфели так, как будто конкретных компетенций в отдельно взятой области для работы в правительстве не требуется: экс-министр спорта Виталий Мутко стал вице-премьером по строительству, а занимавшаяся социальным обеспечением Ольга Голодец была "брошена" на культуру.

Ответственные за бюджет, финансы и денежную политику сохранили свои кабинеты, а глава Минфина Антон Силуанов получил повышение до вице-премьера. Это означает, что Путин высоко оценивает экономический курс последних лет, отмечает экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Сам курс, следовательно, сохранится, рассуждает директор по суверенным рейтингам Fitch Эрик Ариспэ. Во главу угла будет поставлено наполнение бюджета и накопление резервов, а Минфин продолжит интервенции, скупая валюту и ограничивая рост рубля.

Правительство формировали из расчета на усиление изоляции от мира, повышение роли госкомпаний и госфинансирования, рассказали Bloomberg источники в Кремле.

В этих условиях, не имея внутренней опоры, рубль остается заложником внешних факторов, констатирует директор по инвестициям ИК "Питер Траст" Михаил Алтынов: он дешевеет вместе с валютами развивающихся стран на фоне ужесточения политики ФРС, повышения доходностей американского госдолга и, как следствие, перетока капитала в США.

На следующей неделе американский Минфин проведет новую серию рекордных размещений гособлигаций, которые потребуют оттока ликвидности на 39,4 млрд долларов. В результате развивающимся рынкам снова грозит бегство инвесторов, а рубль, вероятно, продолжит сдавать позиции, предупреждает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

По данным EPFR, на минувшей неделе нерезиденты продали российских акций и облигаций на 140 млн долларов, с начала мая отток превысил 500 млн.

С точки зрения экономики еще 6 лет Путина - плохая новость для рубля, отмечает стратег Credit Agricole Себастьян Барбе: рынок уже "переварил" новость о выходе России из рецессии, а добиться "докрымских" темпов роста в 3-4% в год в условиях санкций будет сложно.

По данным Росстата, рост российского ВВП в первом квартале составил 1,3%. По данным МЭР, темпы роста замедлялись каждый месяц: с 1,4% в январе до 1,3% - в феврале и 0,7% в марте.