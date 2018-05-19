Белорусским молоком займется сын секретаря российского Совбеза 19.05.2018, 16:25

Председатель правления Россельхозбанка стал новым министром сельского хозяйства, сменив на этом посту Ткачева.

Владимир Путин в пятницу назначил главой Минсельхоза Дмитрия Патрушева — сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и нынешнего председателя правления Россельхозбанка (РСХБ), пишет «Ежедневник».

На посту главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев сменил Александра Ткачева, работавшего в этой должности с апреля 2015 года. В бытность министром Александр Ткачев проявил себя активным протекционистом: он не раз выступал за продление действующего с августа 2014 года продуктового эмбарго, поддерживал запрет на импорт овощей и фруктов из Турции, обвинял Беларусь в реэкспорте санкционных продуктов и был сторонником запрета на использование при производстве российского вина импортного виноматериала.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Белов напоминает, что нерешенными остаются вопросы с поставками молочной продукции из Беларуси, ценовым регулированием внутреннего рынка и фальсификатом, наличие которого отрицательно сказывается на спросе.