Хорватия начала председательство в Совете Европы 19.05.2018, 16:38

Председательство в Комитете министров Совета Европы перешло от Дании к Хорватии.

Передача председательства состоялась в пятницу на встрече в датском Ельсиноре в присутствии представителей 47 государств членов Совета Европы, пишет «Европейская правда».

По словам главы МИД Хорватии Марии Пейчинович Бурич, председательство является возможностью для Хорватии создать политический и культурный бренд и подготовкой к предстоящему председательству в Совете ЕС в 2020 году.

"В течение этих шести месяцев Хорватия будет больше представлена на международной арене и пытаться создать четкий политический и культурный бренд. Конечно, каждое председательство является своеобразным испытанием перед председательством в ЕС в 2020 году, что является гораздо более всеобъемлющим, поскольку Хорватии придется организовать около 1400 встреч в течение этого года ", - сказала министр.

Председательство началось на фоне резкой оценки Совета Европы усиления расизма, языка ненависти, национализма и нетерпимости в Хорватии. Министр иностранных дел заверила, что Хорватия будет работать над этими вопросами дома, а также поднимать их на некоторых заседаниях Комитета министров.

Пейчинович Бурич отметила, что приоритетами Хорватии на полугодовое председательство являются борьба с коррупцией, защита национальных меньшинств и уязвимых групп, децентрализация и защита культурного наследия.

Хорватия впервые председательствует в организации, поскольку она стала членом Совета Европы в 1996 году.