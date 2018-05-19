Активист БНК из Лиды борется за восстановление справедливости 1 19.05.2018, 18:13

Валерий Минец

Фото: racyja.com

Валерий Минец судится с тюрьмой, так как из него дважды взыскали плату за «сутки».

Наказанные административным арестом оппозиционные активисты должны оплачивать свое пребывание в Центре изоляции правонарушителей, а также нотариальный сбор, когда деньги взимают в принудительном порядке. Не все арестованные с этим согласны, передает «Радыё Свабода».

Представитель Белорусского Национального Конгресса из Лиды Валерий Минец решил подать в суд на Центр изоляции правонарушителей Лидского РОВД за то, что с подачи этого учреждения с него безосновательно, как он считает, взыскали нотариальный сбор в размере 36 рублей.

Начальник ЦИП, по словам активиста, предлагал ему «вернуть деньги из собственного кармана», но Валерий Минец говорит, что не хочет подачки, а хочет восстановления справедливости.

«У них это система. Знаю по меньшей мере еще о двух таких случаях. Также намерены обращаться в суд», - говорит Валерий Минец про соратников Витольда Ашурка и Алексея Марцинкевича, из которых после ареста также взяли деньги за питание, а потом еще взыскали и нотариальный сбор.

Задержали превентивно

История началась в Лиде в марте 2017 года. Валерий Минец тогда подал заявку на проведение в городе «Марша нетунеядцев», но еще накануне акции его схватили и привезли в суд. Дали 10 суток - за участие еще в феврале в Марше рассерженных белорусов в Минске.

Пока сидел в ЦИПе, отец активиста оплатил счет, который арестантам выставляют за питание - 115 рублей. Прошло почти 10 месяцев, как Валерий Минец узнал, что судебные исполнители собираются принудительно взыскать с него еще 36 рублей нотариального сбора.

«Причем меня не предупреждали, не напоминали, что я якобы не оплатил счет за питание. Просто ставят перед фактом: плати деньги, и все», - говорит активист.

В конце каждого года ЦИП подает в нотариальную контору список неплательщиков для начала процедуры принудительного взыскания денег за питание. А за работу нотариусов принадлежит взимать еще и нотариальный сбор.

«С тем списком разговор короткий, - говорит Валерий Минец. - Нотариус налагает на неплательщиков так называемую "исполнительную надпись", согласно которой не только принудительно взыскиваются деньги за питание в ЦИПе, но взимается и нотариальный сбор за это действие. Это по закону, но проблема в том, что оспорить взыскание денег невозможно. Заберут как угодно».

Валерий Минец упомянул случай с активистом Алексеем Мартинкевичем, у которого деньги на нотариальный сбор сняли с телефонного счета. Марцинкевич провел за решеткой 3 дня, Витольд Ашурок - 12. И хотя оба оплатили счета за питание в ЦИПе еще весной 2017 года, в январе из них также взыскали еще и нотариальный сбор. И тоже не предупреждали, что на них было заведено принудительное производство.

«Это наша ошибка», - тюремный начальник

Но остается еще вопрос: как Валерий Минец и его единомышленники попали в список арестантов-неплательщиками? Минец считает, что не случайно.

«Комментария не будет», - ответил начальник Центра изоляции правонарушителей Лидского РОВД майор милиции Юрий Гончарик на вопрос о жалобe Валерия Минца. Трубку милиционер клал под слова журналистов о том, что история с Минцом почему-то точно повторилась с Ашурком и Мартинкевичем.

Между тем ранее, по словам Валерия Минца, Юрий Гончарик признавал, что тот попал в список неплательщиков «из-за ошибки». «А про Ашурка с Мартинкевичем сказал, что «значит, это их тройная ошибка », - вспоминает разговор с милиционером Валерий Минец. По словам активиста, майор Гончарик предлагал ему вернуть деньги «хоть из собственного кармана», но он отказался: «Дело в принципе».

При этом активист отмечает, что ошибка милиционеров носит какой-то «странный выборочный характер».

«Смотрите, деньги за питание они с нас второй раз не взимали, хотя могли, так как была же "ошибка ", как они говорят, мы же как будто оказались в списке неплательщиков. А вот нотариальный сбор взяли - то что это? Мой ответ: это либо сознательный давление именно на политических активистов, либо должностное некомпетентность и неопрятность милиционеров из ЦИПа. Они подставили и нотариуса, а признавать этого не хотят».

Активист Валерий Минец собирается подавать заявление в суд в течение недели. «Еще буду консультироваться, по отдельности или вместе с другими будет лучше».

Витольд Ашурок уже подал жалобу в прокуратуру Лидского района.

«Ответа пока нет. В общем не могут найти мои деньги, что очень странно», - говорит Витольд Ашурок.