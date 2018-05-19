В Москве простились с основательницей «Театра.doc» Еленой Греминой 19.05.2018, 18:23

Елена Гремина

Сценарист и драматург умерла на 62-ом году жизни.

Храм Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве с трудом мог вместить всех, кто пришел проститься с руководителем «Театра.doc» Еленой Греминой, пишет «Эхо Москвы».

У гроба драматурга собрались ее близкие, друзья и соратники — всего несколько сотен человек. Буквально полтора месяца назад сама Елена стояла здесь же – хоронила своего мужа – режиссера Михаила Угарова. Гениальный человек с трагической судьбой – так отозвался о Греминой друг семьи Виктор Дзядко.

Она создала театр, который не боялся и говорил на самые острые темы, потому что не боялась сама Гремина – об этом сказала арт-директор Центра имени Мейерхольда Елена Ковальская.

Театр.doc действительно стал уникальной площадкой, в основу постановок которого ложатся подлинные тексты, интервью и судьбы реальных людей. Правозащитница Людмила Альперн отметила, что Гремина смогла языком театра рассказать о современных проблемах общества.

Одна из актрис Театра.doc Елена Клещева говорит, что Гремина для нее – как мать. Именно благодаря режиссеру, артистка, прежде игравшая лишь в спектаклях самодеятельного театра в женской колонии, открыла для себя профессиональные подмостки.

Имя Елены Греминой неразрывно связано с ее детищем – театром, к созданию которого она вместе с мужем приложила руку. Поэтому машину с гробом на кладбище провожали так, как это принято в театральной среде – аплодисментами.

Елена Гремина похоронена на Троекуровском кладбище, где также находится могила ее мужа Михаила Угарова.