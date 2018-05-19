Новый лидер Каталонии включил в правительство заключенных и уехавших за границу политиков
- 19.05.2018, 18:35
Члены правительства Ким Торра должны принять присягу 23 мая.
Новый глава женералитата Каталонии Ким Торра проигнорировал премьера Испании Мариано Рахоя и включил в правительство двух заключенных политиков и двух политиков, которые уехали за границу.
Об этом сообщает El Pais (перевод - «Европейская правда»).
Торра в субботу подписал указ, в котором говорится о том, что члены его правительства должны принять присягу 23 мая в здании женералитата.
Жосеп Руль и Жорди Туруль, которые находятся под арестом, получили должности министров территории й председательства соответственно.
Ллуис Пудж, который находится в Брюсселе после того, как власти Бельгии отказали Испании в его экстрадиции, должен занять пост министра культуры. Тони Комин, который также находится за рубежом, будет руководить министерством здравоохранения.
Всего в новом правительстве Каталонии 14 министерств, которые между собой подели партии Junts per Catalunya и ERC.
Напомним, 17 мая Ким Торра принес присягу главы правительства Каталонии, избежав при этом упоминания о короле и Конституции Испании.