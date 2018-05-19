Фотофакт: Самые яркие моменты свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Фотофакт: Самые яркие моменты свадьбы принца Гарри и Меган Маркл4
- 19.05.2018, 18:46
- 2,441
Британский принц и актриса сегодня в Виндзоре официально стали мужем и женой.
Эту свадьбу уже заранее прозвали свадьбой года. Британский принц Гарри и актриса Меган Маркл 19 мая в Виндзоре официально стали мужем и женой. На праздник были приглашены почти 3 тысячи гостей, а миллионы человек по всему миру теперь будут любоваться фотографиями и видео свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, пишет kp.ru.
Гости начали собираться возле Виндзорского замка за несколько часов до начала церемонии. Среди них - Дэвид Бэкхэм с женой Викторией, Джордж и Амаль Клуни, Серена Уильямс, Элтон Джон, Опра Уинфри и многие другие знаменитости.
Днем 19 мая Меган Маркл в таком простом, но очень эффектном белоснежном платье поднялась по ступенькам часовни Святого Георгия в Виндзоре. К алтарю ее вел отец жениха, принц Чарльз. Папа Меган так и не приехал на свадьбу. Зато мама невесты Дориа Редлан поддерживала дочь весь вечер и все утро перед церемонией, а в церкви не могла сдержать слез.
Наблюдала за церемонией и сама королева Елизавета II, а принц Уильям поддерживал брата накануне церемонии. Здесь же были и самые младшие члены королевской семьи - 4-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта шли за руку с мамой, Кейт Миддлтон.
Несмотря на королевский статус, сама церемония вышла очень трогательной - и вполне современной. Жених заметно волновался и даже, казалось, пару раз был готов прослезиться, а с лица Меган не сходила счастливая улыбка. Всю церемонию они держали друг друга за руки.
Затаив дыхание, влюбленные и их гости слушали пламенную речь епископа Майкла Кари - о любви, которая меняет все вокруг.
После венчания молодожёны вышли на ступени часовни и поцеловались под приветсвенные крики толпы.
А после этого их ждал "круг почета" - теперь уже муж и жена проехали в открытом ландо по улицам Виндзора, где собрались тысячи британцев, чтобы разделить этот праздник.
После этого в Виндзорском замке начался торжественный обед, на который приглашены 600 человек. А закончатся торжества вечеринкой в узком кругу друзей и близких Гарри и Меган.