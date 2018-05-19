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Фотофакт: Самые яркие моменты свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

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  • 19.05.2018, 18:46
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Фото: bbc

Британский принц и актриса сегодня в Виндзоре официально стали мужем и женой.

Эту свадьбу уже заранее прозвали свадьбой года. Британский принц Гарри и актриса Меган Маркл 19 мая в Виндзоре официально стали мужем и женой. На праздник были приглашены почти 3 тысячи гостей, а миллионы человек по всему миру теперь будут любоваться фотографиями и видео свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, пишет kp.ru.

Британский принц Гарри и актриса Меган Маркл 19 мая в Виндзоре официально стали мужем и женой
Фото: REUTERS
Среди гостей блистала супруга Джорджа Клуни Амаль
Фото: REUTERS

Гости начали собираться возле Виндзорского замка за несколько часов до начала церемонии. Среди них - Дэвид Бэкхэм с женой Викторией, Джордж и Амаль Клуни, Серена Уильямс, Элтон Джон, Опра Уинфри и многие другие знаменитости.

Роскошная фата тянулась на несколько метров. А кружевные цветы на ней символизируют каждую из стран Содружества
Фото: REUTERS

Днем 19 мая Меган Маркл в таком простом, но очень эффектном белоснежном платье поднялась по ступенькам часовни Святого Георгия в Виндзоре. К алтарю ее вел отец жениха, принц Чарльз. Папа Меган так и не приехал на свадьбу. Зато мама невесты Дориа Редлан поддерживала дочь весь вечер и все утро перед церемонией, а в церкви не могла сдержать слез.

Принц Уильям приехал на церемонию вместе с братом и поддерживал его накануне свадьбы
Фото: REUTERS
Церемония проходила в часовне Святого Георгия в Виндзоре
Фото: REUTERS
С лица невесты не сходила счастливая улыбка
Фото: REUTERS

Наблюдала за церемонией и сама королева Елизавета II, а принц Уильям поддерживал брата накануне церемонии. Здесь же были и самые младшие члены королевской семьи - 4-летний принц Джордж и 3-летняя принцесса Шарлотта шли за руку с мамой, Кейт Миддлтон.

Королева Елизавета II с супругом Филиппом, герцогом Эдинбургским
Фото: REUTERS

Несмотря на королевский статус, сама церемония вышла очень трогательной - и вполне современной. Жених заметно волновался и даже, казалось, пару раз был готов прослезиться, а с лица Меган не сходила счастливая улыбка. Всю церемонию они держали друг друга за руки.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби объявил Гарри и Меган мужем и женой
Фото: REUTERS
Жених и невеста не скрывали своего счастья
Фото: REUTERS
Голову Меган венчала бриллиантовая тиара из королевской коллекции 1932 года
Фото: REUTERS
Долгожданный обмен кольцами
Фото: REUTERS

Затаив дыхание, влюбленные и их гости слушали пламенную речь епископа Майкла Кари - о любви, которая меняет все вокруг.

Епископ Майкл Кари покорил всех невероятно эмоциональной проповедью о силе любви
Фото: REUTERS
Герцог и герцогиня Кембриджские о чем-то увлеченно шепчутся через кресло мачехи жениха, Камиллы
Фото: REUTERS
Церемония вышла трогательной, но довольно непринужденной - несколько раз в зале раздавался смех
Фото: REUTERS
Принц Гарри и Меган - теперь уже муж и жена
Фото: REUTERS

После венчания молодожёны вышли на ступени часовни и поцеловались под приветсвенные крики толпы.

Первый поцелуй мужа и жены на глазах у всего мира
Фото: REUTERS

А после этого их ждал "круг почета" - теперь уже муж и жена проехали в открытом ландо по улицам Виндзора, где собрались тысячи британцев, чтобы разделить этот праздник.

Гарри и Меган приветствовали всех, кто собрался посмотреть на их свадьбу, из открытого ландо
Фото: REUTERS
Королева провожает внука в поездку по улицам Виндзора
Фото: REUTERS
Принц Джордж и принцесса Шарлотта важно вышагивали рядом с родителями
Фото: REUTERS

После этого в Виндзорском замке начался торжественный обед, на который приглашены 600 человек. А закончатся торжества вечеринкой в узком кругу друзей и близких Гарри и Меган.

100-тысячная толпа приветствовала Гарри и Меган на улицах Виндзора
Фото: REUTERS

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