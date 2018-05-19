Конец режима Путина 19.05.2018, 20:00

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Окружение правителя РФ боится жестких действий со стороны США.

Санкции против 5 человек, которые ввел Евросоюз за организацию незаконных выборов президента России в оккупированном Крыму, не изменят погоды в отношении статуса полуострова. Но на режим Владимира Путина повлияют американские санкции против людей из его окружения, которые боятся жестких действий со стороны США. Такое мнение высказал apostrophe.ua российский блогер и финансист Слава Рабинович:

- При Путине Крым в Украину не вернется. Просто потому, что это невозможно по внутриполитическим причинам существования режима путинской ОПГ. Но поскольку в России иногда исторически события происходят неожиданно и никто не может предсказать, когда они произойдут, какие это будут события, какого масштаба и что будет после них, вопрос возвращения Крыма Украине – это вопрос исторического хода событий в следующие годы. А при режиме путинской ОПГ это невозможно.

Что касается введенных санкций, то решение наказать этих людей входит в полную структуру санкционного режима, который был введен весной 2014 года и расширяется. И на данный момент список состоит из более чем 150 физических лиц, десятков организаций и юридических лиц, которые находятся под санкциями Евросоюза за аннексию Крыма. Это просто расширение того же, что было введено четыре года назад.

Единственное, что меня раздражает, - что под санкции попали всего лишь 5 человек, а не 25 или 125. Конечно же, можно было включить в санкционный список не какого-нибудь заместителя избирательной комиссии за организацию так называемых президентских выборов в Крыму и Севастополе. По этой же причине можно было включить в список гораздо большее количество физлиц.

Тем не менее под санкции попадают реальные люди, которые, скорее всего, навсегда лишаются права въезжать в страны Евросоюза, навсегда лишаются активов, которые у них могут быть в этих странах. И, в отличие от санкций другого типа, эти санкции за аннексию Крыма в отношении физлиц вряд ли будут когда-либо отменены, потому что они введены против людей, которые по международным законам совершали преступления международного характера. И эти преступления нельзя отменить, нельзя провернуть этот фарш назад. То есть, если и когда Крым вернется в состав Украины и незаконная оккупация полуострова будет прекращена, действия этих физических лиц в отношении Крыма классифицируются как совершенные и, я думаю, наказание (нахождение в санкционных списках) для них будет пожизненным.

Нужна критическая масса, чтобы эти санкции повлияли непосредственно на политику Путина. Потому что мы здесь имеем дело с некими расстрельными должностями. Мол, ты будешь председателем избирательной комиссии, а ты будешь заместителем председателя. Обе должности расстрельные в смысле того, что ты на эту должность назначен, согласился с ней, начинаешь работать и знаешь, что попадешь в санкционные списки. И из 140 с лишним миллионов человек можно найти какое-то количество людей, которые за определенные деньги могут пожертвовать своим правом ездить в Европейский союз и иметь там банковские счета или какие-то другие активы. Так вот, для какого-то количества из 140 миллионов человек какого-то рода деньги будут в их понимании достаточно адекватной компенсацией, чтобы они стали навсегда невыездными.

Поэтому, с одной стороны, 5 человек и в общей сложности 155 человек за все эти годы в целом не изменят погоды в отношении статуса Крыма. А вот введение персональных санкций по закону о противодействии противникам США (Россия, Иран и КНДР), по которому уже попали под санкции такие лица как Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Андрей Скоч, – это другое дело. Если каждый месяц будет вноситься по 5 таких человек в санкционные списки, тогда ситуация может сдвинуться с мертвой точки в вопросе устойчивости путинского режима.

Потому что сегодня Путину и его ОПГ приходится, грубо говоря, иметь дело с Дерипаской и Вексельбергом, чтобы компенсировать им то, что они потеряли. А если придется компенсировать не двоим, пятерым или десятерым, а 120-ти из списка Forbes-200 или списка Forbes-500, а если подключить сюда десятки людей, которые не находятся в списке Forbes, но являются важными действующими лицами в так называемом российском государстве? Я думаю, что кратное расширение списков по американскому закону и реальные ежемесячные санкции против сотен человек, наверное, привели бы к концу этого режима. И это самый действенный инструмент с точки зрения эффективности.

Даже если это не поможет свергнуть режим Путина, то его сегодняшняя устойчивость была бы очень серьезным образом подорвана. На то, что произошло с Дерипаской и Вексельбергом, на катастрофу, которая случилась с их бизнес-делами, другие смотрят с замиранием от ужаса в сердце.

Я просто констатирую, что кратное увеличение санкционных списков по американскому закону точно сдвинет ситуацию с сегодняшней точки: очень быстро и эффективно. Это простая констатация факта.