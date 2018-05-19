64-летнюю активистку из Бобруйска осудили за «неподчинение милиции» 19.05.2018, 20:35

ФОто: bchd.info

Таисию Кабанчук не пустили на День Воли в Минск, арестовали, а теперь и оштрафовали.

Активистку партии «Белорусская христианская демократия» Таисию Кабанчук Бобруйский суд приговорил к 73,5 рубля (три базовые величины) - в дополнение к двум суткам ареста, которые она отбыла в марте, передает «Радыё Свабода».

64-летнюю женщину, которая отсидела двое суток в изоляторе временного содержания, судья Марина Буглак признала виновной в «неподчинении милиции».

Ранее административная комиссия ГАИ оштрафовала активистку на 24,5 рубля (одну базовую величину) за «переход улицы в неположенном месте». Это правонарушение и стало поводом, чтобы арестовать Таисию Кабанчук и поместить ее в изолятор.

Двое суток семья не знала, где Таисия Кабанчук

История с задержанием Таисии Кабанчук началась накануне Дня Воли. Активистка собиралась отправиться в Минск, чтобы отметить столетие провозглашения независимости Белорусского Народной Республики. Она была и заявительницей митинга в Бобруйске в День Воли. Горисполком не разрешил его провести 24 марта в центре города. Организатором предложили митинговать 25 марта на окраине - на стадионе «Славянка». Те отказались. Кабанчук предупредили об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия.

24 марта Таисию Кабанчук задержали. Ее обвинили в «переходе улицы в неположенном месте», а позже составили протокол за «неповиновение милиции» и отвезли в изолятор.

По словам милиционеров Ковалевского и Рабчинской, женщина не хотела садиться в служебную машину, «упиралась ногами в землю и руками в машину», и они вынуждены были использовать физическую силу - «захват рук».

Семья активистки в течение двух суток не знала, где она. Милиция таких данных не давала. Сын Павел написал заявление о похищении человека. Ответ пришел, когда Кабанчук была уже на свободе.

«Пытки изолятором суд посчитал законным»

Таисия Кабанчук свой арест называет бандитским. В неволе она написала заявление в прокуратуру, чтобы нашли виновных. По ее словам, задержание проводили сотрудники милиции в штатском.

Таисию Кабанчук отпустили из изолятора 26 марта. Материалы дела за неподчинение милиции отправили на доработку. 27 марта ГАИ выписала активистке штраф за переход улицы в неположенном месте.

Почти через два месяца, 16 мая, судья Марина Булгак решила, что активистку нужно наказать и за неподчинение милиции.

Приговор и обвинение активистка называет «ложным и политически мотивированным». Она заявляет: милиция выполняла приказ, чтобы не допустить людей из регионов в Минск, потому придумывала причины задержания. Потом, говорит она, суды оправдывали задержания.

«Я была с насилием задержана и лишена свободы. Меня похитили на улице и на двое суток бросили в изолятор. Я требовала от суда привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях и пытках. Содержание в изоляторе я рассматриваю именно как истязание. Суд же посчитал: все, что со мной произошло, было законным», - сказала Таисия Кабанчук. Активистка говорит, что будет обжаловать приговор.

21 мая Бобруйский суд рассмотрит аналогичную дело против активистки профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Галины Смирновой. Ее также ГАИ наказала одной базовой величиной за переход улицы в неположенном месте поздно вечером 23 марта. Ее трое суток держали в изоляторе. Она, как и Кабанчук, была заявительницей митинга в День Воли в Бобруйске.