«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Магазинные воришки» 19.05.2018, 21:43

Режиссер фильма - японец Хирокадзу Корээда.

Главный приз завершившегося сегодня 71-го Каннского кинофестиваля, «Золотую Пальмовую ветвь», получил японский кинорежиссер Корээда Хирокадзу за фильм «Магазинные воришки»/ «Shoplifters», пишет «Новое время».

Церемония награждения победителей прошла во Дворце фестивалей на набережной Круазетт.

Фильм рассказывает о семье бедного японского рабочего. Семья существует практически только на пенсию бабушки, поэтому некоторые ее члены подворовывают в магазинах. Однажды глава семейства подбирает на улице маленькую девочку и приводит ее в дом. Семья продолжает жить как жила, но однажды кто-то из родственников обнаруживает объявление о пропавшей девочке.

Гран-при, второй по значимости приз Каннского кинофестиваля, ушел режиссеру американскому Спайку Ли за фильм «Черный клановец» (BlacKkKlansman).

Поляк Павел Павликовский назван лучшим режиссером за фильм «Холодная война».

Марчелло Фонте - лучшая мужская роль, фильм итальянского режиссера Маттео Гарроне Догмен (Dogman).

Самал Еслямова, сыгравшая мигрантку из Кыргызстана в фильме Сергея Дворцевого «Айка» стала лучшей актрисой нынешних Канн.

Награду в основном конкурсе за «Лучший сценарий» получила картина «Счастливый Лазарь» (Lazzaro Felice) итальянского режиссера Аличе Рорвакер.

Приз жюри ушел Надин Лабаки, Ливан, за фильм «Капернаум» о мальчике из многодетной семьи, которая живет за чертой бедности, который решает подать в суд на своих родителей за то, что они произвели его на свет.

Специальную «Золотую пальмовую ветвь» в этом году получил Жан Люк Годар за работу «Книга образа» (Le Livre d’Image).

71-ый Каннский Кинофестиваль стартовал в этом году 8 мая. Председателем жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля в этом году стала австралийская актриса Кейт Бланшетт. Ранее она неоднократно посещала Канны как актриса и продюсер, но судить фильмы своих коллег будет впервые. Всего в состав жюри вошли пять женщин и четыре мужчины семи национальностей и с пяти континентов.