Активисты заставили чиновников действовать 1 19.05.2018, 21:54

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Жители поселка под Ивацевичами не будут больше дышать отходами аккумуляторного производства.

Опасные отходы аккумуляторного производства вывезут с территории Зеленого Бора, что в Ивацевичском районе Брестской области. Об этом сообщает официальный сайт Брестского областного исполнительного комитета. Отбросы свинцового производства уже более двух лет лежат прямо на промышленной площадке посреди леса.

Как рассказала «Радыё Рацыя» Екатерина Черная, экологическая активистка и представитель инициативной группы, выступающей против строительства завода аккумуляторов под Брестом:

- Всем чиновникам нужно поехать в Зеленый Бор, постоять рядом с этими отбросами хотя бы 10-ть минут и посмотреть, что с ними будет после. Это тяжелое состояние, это позывы к рвоте, слезы. Там невозможно находиться, там около 700 жителей, которые этим дышат.

2 мая 2018 года состоялась встреча местных жителей с представителями местных властей, ответственными за территорию в Зеленом Боре, где находятся отходы. Также были поданы многочисленные жалобы в контролирующие инстанции Беларуси, тема была поднята в СМИ, активисты провели акции и вскоре власти приняли решение убрать отходы.

«За чей счет, куда и в какие сроки - пока неизвестно», - отметили экологи и заверили, что проконтролируют этот вопрос. Отходы принадлежали перерабатывающей компании "Бит Сплав", входящая в группу компаний "ПАК", что строят аккумуляторный завод под Брестом против которого высказались уже около 40 000 человек.