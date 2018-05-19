ЧМ-2018: Сборная Швейцарии сенсационно обыграла канадцев 1 19.05.2018, 22:45

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Фото: reuters

В финале чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии сыграет с командой Швеции.

Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира-2018. В полуфинале "крестоносцы" сенсационно обыграли сборную Канады — 3:2. Голкипер швейцарцев Леонардо Дженони сделал 43 сэйва, сообщает «Прессбол».

Канада — Швейцария — 2:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Шерви (Унтерзандер, Кукан, 18.41). 1:1 — Хорват (Дюбуа, Пажо, 27.20). 1:2 — Хофманн (Фиала, Андригетто, 29.40 — бол.). 1:3 — Хас (Андригетто, Диас, 44.14 — бол.). 2:3 — Парэйко (Макдэвид, Шенн, 57.53).

В финале сборная Швейцарии сыграет с командой Швеции. Это ремейк финала чемпионата мира-2013: тогда "Тре Крунур" были сильнее (5:1). Канадцы встретятся со сборной США в поединке за бронзу.

Напомним, белорусские хоккеисты на ЧМ-2018 проиграли все 7 матчей с общим счетом 8:36 и впервые за 15 лет вылетели из элитного дивизиона.