Британия приняла свой закон Магнитского 2.05.2018, 7:30

ФОто с сайта mmamos.ru

Под санкции попадут те, кто был обвинен в коррупции или нарушении прав человека.

Палата общин парламента Британии приняла в последнем чтении закон о санкциях и включила в него свой варинат "закона Магнитского" и статью о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях. Об этом сообщает BBC.

Закон нацелен на борьбу с коррупционерами из разных стран, в том числе из Беларуси и РФ.

"Поправка Магнитского" дает право отказывать в британской визе тем, кто был обвинен в коррупции или грубых нарушениях прав человека.

"Это очень важный момент и для Палаты общин, и для прав человека, приверженность соблюдению которых Британия всегда демонстрировала. Теперь мы с полным основанием можем сказать, что мы вместе выступили в защиту прав человека", - сказал замминистра иностранных дел Британии Алан Данкан.

За "поправку Магнитского" и за закон в целом голосовали и правящая Консервативная партия, и оппозиционная Лейбористская.

Британские СМИ сообщали, что отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери сделало принятие поправки более вероятным.

В 2012 году в США был принят "закон Магнитского" - документ, который вводит персональные санкции против российских чиновников, ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского (занимался антикоррупционными расследованиями в РФ) в тюрьме в 2009 году и за нарушение прав человека в России в целом.