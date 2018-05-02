Сергей Чепиков: У Бьерндалена больше шансов стать тренером сборной Беларуси 2.05.2018, 7:34

Опыт норвежского биатлониста бесценен.

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков заявил «Спорт-Экспресс», что у Оле-Эйнара Бьерндалена больше шансов стать тренером белорусской сборной, нежели российской:

- Мне кажется, что у Бьерндалена больше шансов стать тренером белорусской сборной. У них сейчас есть, можно сказать, определенный резерв в результатах. И как раз, на мой взгляд, сборной Беларуси не хватает сильного специалиста. Тем более что Оле Эйнар уже помогал Дарье Домрачевой на Олимпиаде. Это более объективный вариант.

-А насколько велик потенциал Бьорндалена на этом поприще?

- Мне кажется, он давно уже стал тренером. Сначала самого себя, потом Дарьи. У него огромный опыт, более 20 зимних сезонов. За это время и на своих ошибках можно очень многому научиться. Этот опыт, на мой взгляд, бесценен. И его нужно как-то трансформировать, передать подрастающему поколению. Считаю, многие сборные хотели, чтобы тренером у них был Бьерндален. Но многое ведь зависит и от финансовых условий, и от желания самого Оле-Эйнара.