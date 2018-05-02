Марокко разорвало дипломатические связи с Ираном 2.05.2018, 7:36

Причиной стал вопрос о независимости Западной Сахары.

Марокко закрывает свое посольство в Тегеране и высылает иранского посла. Об этом заявил министр иностранных дел Марокко Насер Бурита, передает Reuters.

Причиной разрыва стал тот факт, что Иран якобы поддерживает националистов Фронта Полисарио, которые выступают за независимость Западной Сахары. Марокко считает, что Иран впервые передал оружие для них через посольство в Алжире.

Марокко контролирует Западную Сахару с 1975 года. В 1991 году между властями и Фронтом Полисарио, который боролись за независимость региона, было подписано перемирие.