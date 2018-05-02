CNN: Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Южной Корее
- 2.05.2018, 7:54
Инициатива принадлежит южнокорейскому президенту.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин убедил лидера КНДР Ким Чен Ына провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями в Пханмунджоме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По информации СМИ, Трамп и Ким встретятся там же, где 27 апреля встречались Мун и Ким.
Есть "высокая вероятность", что встреча пройдет именно там и, вероятно, некоторые мероприятия пройдут на северной стороне линии разграничения.
Эта локация уже обустроена для телекамер и это позволит провести встречу уже в конце мая, к тому же приезд туда Трампа станет историческим, отмечают источники.
1 мая Трамп заявил, что США рассматривают в качестве места встречи с Ким Чен Ыном Сингапур и Демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Корей.