CNN: Трамп и Ким Чен Ын встретятся в Южной Корее 2.05.2018, 7:54

Инициатива принадлежит южнокорейскому президенту.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин убедил лидера КНДР Ким Чен Ына провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями в Пханмунджоме. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации СМИ, Трамп и Ким встретятся там же, где 27 апреля встречались Мун и Ким.

Есть "высокая вероятность", что встреча пройдет именно там и, вероятно, некоторые мероприятия пройдут на северной стороне линии разграничения.

Эта локация уже обустроена для телекамер и это позволит провести встречу уже в конце мая, к тому же приезд туда Трампа станет историческим, отмечают источники.

1 мая Трамп заявил, что США рассматривают в качестве места встречи с Ким Чен Ыном Сингапур и Демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Корей.