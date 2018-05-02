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Facebook запустит сервис для онлайн-знакомств

  • 2.05.2018, 8:04

Цукерберг насчитал в соцсети около 200 миллионов людей «без пары».

Facebook планирует запустить систему онлайн-знакомств. Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг, передает Reuters.

Цукерберг отметил, что около 200 миллионов пользователей Facebook считают себя одинокими и «с этим можно что-то сделать».

Сервис скоро должен запуститься. Предполагается, что он должен помочь соцсети вернуть популярность среди молодых пользователей и заставить людей чаще заходить на сайт.

Пользователи Facebook могут устанавливать статус своих отноешнй с февраля 2004 года.


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