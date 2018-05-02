Революция в Армении поставила Путина в тупик 2 Виктор Небоженко, «Главред»

2.05.2018, 8:11

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События в Армении обнажили болезненный кризис власти Кремля.

По мнению Кремля, везде, где больше ста человек собираются и обсуждают острые проблемы, в странах бывшего СНГ, – это скрытая провокация против Владимира Путина, это потенциальные враги России. Везде, где люди радуются свободе и перспективам изменений - это начало Майдана. Везде, где люди забывают, хоть на неделю, смотреть российское телевидение -это предатели и враги Кремля и с ними надо бороться. Поэтому, Кремль обречен на подозрительность ("рука Вашингтона") и враждебное отношение к любой форме социально-политического протеста и изменений в соседних странах. В лучшем случае, первая реакция Кремля, высокомерно-угрожающая: никуда они от нас не денутся и мы всех задавим.

Не справившись с украинским Майданом, Кремль с ужасом понимает, что и Армения – это новые унижения и конфликты для России и Путина. Даже если Кремлю удастся перехватить инициативу, украсть победу армянского народа, Путин все равно не будет спокоен и доволен.

И Путин прекрасно понимает, что ничего кроме угроз, подкупа, интриг и провокаций, ему нечего предложить Армении, Казахстану, Беларуси. Тем более - Украине. Это прекрасно понимает и "пятая колона" в Украине и пророссийские СМИ.

"Путинская Россия", как когда-то "николаевская Россия", превратилась в жандарма всей Евразии. От Великобритании до Кореи Кремль проводит агрессивную политику расколов и охранительства,консервации, ради сохранения худших традиций времен холодной войны.

События в Армении остро поставили перед Путиным самый болезненный вопрос его власти, как жить и властвовать дальше. Будущее самой России постоянно сокращается, как "шагреневая кожа". Парадокс, - у России есть могучая история и куцее будущее. И то, что угрожало только Украины, сейчас является реальной угрозой и перспективой самой России. Поэтому Путин хорошо понимает, что у Кремля нет общего будущего с Украиной, Казахстаном, Грузией и Арменией.

Именно отсутствие привлекательного будущего для своих стран заставляет даже самых терпеливых сторонников России и друзей Путина дистанцироваться от политики Кремля. Тоже самое, объективно, ждет и Армению. Ее не устраивает "украинский путь" предательства местных политиков-олигархов Майдана, но и "бархатной революции" тоже не будет. Для этого в Армении должен быть свой авторитетный и честный Вацлав Гавел или должны быть традиции демократического развития , как в Чехии. Но так как этого всего нет, то Армении предстоит почувствовать на себе весь арсенал подлой политики Кремля, которому нечего терять и нечего предложить привлекательного для Еревана. Зато есть чем интриговать, угрожать и мстить. Кремлю, ради сохранения своего консервативного влияния в этом регионе не жалко Армении. И, потом, не говорите, что мы вас не предупреждали.

Виктор Небоженко, «Главред»