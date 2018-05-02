Белоруска покормила американцев обедом – и чуть не получила штраф 10 2.05.2018, 8:20

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Нелепые постановления власти разрушают туристический бизнес в стране.

Хочешь принимать иностранцев – должен за три часа успеть сообщить о них в отдел милиции. Такое постановление приняли в Беларуси осенью прошлого года. Это стало очередным ударом для белорусского малого бизнеса, сообщает «Белсат».

Юлия Бука – владелица агроусадьбы «Родны кут» в Глубокском районе. Кроме занятия агротуризмом, она еще держит довольно большое хозяйство. Поэтому у нее нет времени, чтобы бросать иностранных гостей и ехать в Глубокое их регистрировать.

«Если я буду принимать гостей иностранных, но не буду оформлять документы, то на меня рано или поздно заведут дело, и я буду платить штрафы за это. Зачем мне быть себе врагом? Так пусть лучше отдыхают гости там, где есть ресепшн, там, где есть службы специальные. А мы потихоньку будем работать на своих белорусов», – говорит Юлия Бука.

В прошлом году у Буки был неприятный опыт, после которого она решила больше не иметь дела с иностранными туристами.

«Мы готовим борщ-ботвинник. Готовим так, как готовили наши деды. С этой услугой мы довольно известны. И одна туристическая фирма захотела привезти нам американских туристов, которые отдыхали в Беларуси пять дней, чтобы те попробовали наше блюдо», – рассказывает Бука.

Американцы приехали только на обед, даже не пробыли здесь и три часа. Однако о визите узнали в паспортном столе, и хозяйке грозил штраф. Инцидент потом был исчерпан, но осадок остался.

Конечно, можно не ехать в паспортный стол, а сделать электронную регистрацию через сайт. Однако за все надо платить.

«На случай, когда приезжает много иностранцев, можно подключить электронный портал и самому зарегистрировать их. Только надо для этого оплатить определенную сумму и получить в Полоцке доступ к этому порталу. Но если иностранцев немного, то смысла делать это нет, проще их сюда [в паспортный стол] привезти», – говорит «Белсату» начальник паспортного стола Глубокского РОВД Дмитрий Хохолко.

Другой владелец агроусадьбы, Владимир Иванкович, говорит, что потенциал у агротуризма большой, однако по полной реализовать его трудно. Препятствует этому в том числе и обязательная регистрация иностранцев.

«Пришла бумага из милиции, что, как понимаю, будут к нам шпионы ехать, и их обязательно надо на учет ставить. Таких могли бы сразу чипировать на границе, чтобы знали, что «шаг вправо, шаг влево – расстрел», – говорит Иванкович.

Владимир Иванкович признается, что ему не сложно зарегистрировать иностранных туристов, однако эта процедура отпугивает потенциальных клиентов.

«Не то, что это такой большой напряг, который займет так много времени. Но если им, иностранцам, говоришь, что нужно вас на учет в РОВД поставить, то их передергивает, так как все это напоминает о сталинских временах», – продолжает предприниматель.

Власти, однако, не устают повторять, что всячески поддерживают развитие агротуризма в Беларуси.