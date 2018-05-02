Марцел Личка: У Милевского есть что-то такое, чего нет у других 2.05.2018, 8:27

Тренер брестского «Динамо» поделился свежими впечатлениями о белорусском футболе.

Представитель тренерского штаба брестского «Динамо» Марцел Личка в интервью официальному сайту клуба рассказал о первых впечатлениях от команды и всего белорусского футбола.

- Есть ли сейчас в команде какие-то незамеченные герои? Все ведь больше обращают внимание на тех, кто забивает или отдает голевые передачи. Может, есть кто-то, чья помощь не так заметна, но он вносит большой вклад?

- Трудно сказать. В суперкубковом матче против БАТЭ каждый игрок отдал на поле все, что смог. Саша Гутор провел очень хороший матч. Витус и Веретило играли не только в защите, но и в атаке. Иногда мне не нравится, как Милевский теряет мяч и остается на месте, а не делает три-четыре шага обратно, чтобы его вернуть, но у него есть что-то такое, чего нет у других. И этим он уникален. А если говорить про незамеченного героя, то, возможно, это Каргас.

- Как вы готовитесь к матчам в плане тактики?

- Все очень просто. Не важно, как сыграла команда, мы всегда готовимся к следующему матчу одинаково. Первые два дня играют большую роль, нужно ребят восстановить и подготовить к третьему дню, который очень важен. Мы же в это время анализируем игру команды, обращаем внимание на слабые и сильные стороны. Также делаем видео-нарезку приблизительно на 6 минут. Важно, что разбор этой нарезки мы проводим именно со всей командой, но потом уже говорим с игроками индивидуально. Мы никогда не обвиняем одного игрока при всех. Мы выигрываем вместе и проигрываем тоже вместе.

- Команда готовилась два месяца на сборах, поэтому с белорусскими футболистами вы уже успели познакомиться. А что скажете о белорусском футболе?

- Честно говоря, раньше вообще не имел представления о белорусских командах. Один раз видел БАТЭ, когда они играли в Праге против «Славии». Тогда команда выглядела пассивной, все время защищалась и ничего не продемонстрировала. Поэтому такое представление о команде было у меня в голове. Конечно, для чемпионата Беларуси БАТЭ — это сильная команда. Я бы хотел заполучить пару игроков оттуда, но понимаю, что это невозможно. Например, их капитана, Стасевича.

Еще Сигневича, он хорошо сыграл в Праге, единственный футболист БАТЭ, который мне запомнился после того матча. Максим Володько тоже интересный игрок, он хорошо играет в атаке, приятно смотреть. А в нашей команде, например, четыре атакующих игрока не очень любят защищаться. То есть они теряют мяч и не стараются его забрать. Это понимание футбола у ребят мы хотим поменять. Чтобы команда и атаковала вместе, и защищалась.

- Кто из игроков с начала сборов к сегодняшнему дню больше всех спрогрессировал?

- Нельзя кого-то отметить, но, если брать атакующих игроков, они за это время успели понять и немного поменять свое видение футбола. Они понимают, что должны уметь защищаться. И защитников это тоже касается, они должны уметь не только принять мяч, но сделать правильный выбор, кому отдать пас.