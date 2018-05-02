Тотальная забастовка онлайн: в Армении перекрыты дороги и трасса в аэропорт 3 2.05.2018, 8:40

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Сторонники Никола Пашиняна начали масштабную акцию неповиновения.

Сторонники лидера протестного движения Никола Пашиняна сегодня с утра в Ереване и в других городах Армении возобновили акции гражданского неповиновения, сообщает azatutyun.am.

После того как накануне республиканское большинство в парламенте проголосовало против избрания Никола Пашиняна на должность премьер-министра Армении, лидер протестного движения призвал граждан Армении со среды начать тотальные протестные акции по всей стране: перекрывать и блокировать улицы, метро, железную дорогу, аэропорт, межгосударственные и межобластных трассы и «вообще все, что только можно перекрыть». Он призвал также к забастовкам в учебных заведениях, на предприятиях и в госучреждениях.

В Ереване с раннего утра 2 мая блокированы все основные дороги. Закрыта трасса в аэропорт, центр города, дороги, связывающие центр с окраинами.

Участники акции протеста уже более получаса блокируют дороги, ведущие к ереванскому международному аэропорту «Звартноц».

Полиция стягивает силы, в том числе спецвойска. Протестующие призывают их присоединиться к ним. Ситуация напряженная. Людям приходиться пешком добираться до здания аэропорта.

Парламент Армении на специальном заседании во вторник отклонил кандидатуру лидера армянской оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов, при необходимых 53 голосов.

На волне проходивших в республике с 13-го апреля масштабных протестных акций 23-го апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил о своей отставке. В тот же день президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.