Вступительная кампания-2018: график ЦТ и приема документов в вузы 2.05.2018, 8:55

В Беларуси сегодня началась регистрация на централизованное тестирование.

График проведения тестирования, даты подачи документов в вузы, дни вступительных испытаний — в шпаргалке для абитуриентов от tut.by.

Когда последние звонки и выпускные

Последние звонки в школах прозвенят 30 мая. С 1 по 9 июня — экзамены, у выпускников девятых и одиннадцатых классов. Время начала письменных испытаний — 9 утра.

Девятиклассники будут сдавать три экзамена — русский язык, белорусский и математику. Это письменные испытания, они пройдут с 2 по 7 июня.

У одиннадцатиклассников — четыре экзамена. Письменно — русский или белорусский язык по выбору и математика, устно — история Беларуси и иностранный язык. Письменные испытания для учеников 11-х классов пройдут с 1 по 6 июня.

Дни выпускных экзаменов по истории Беларуси и иностранному языку определяют школы. Даты сообщат ученикам за две недели до испытаний.

Когда принимают документы в вузах

Министерство образования утвердило сроки вступительной кампании постановлением от 15 марта 2018 года. Там оговаривается, когда будут принимать документы, проводить вступительные экзамены, а также прописаны сроки зачисления абитуриентов.

с 12 по 17 июля — прием документов от тех, кто поступает в вузы на бюджет и на платное обучение.

с 15 ноября по 5 декабря — прием документов на заочную форму в учреждения высшего образования сельхозпрофиля.

От тех, кто поступает в вуз на платной основе и не будет там сдавать вступительные испытания, принимать документы будут так:

с 12 по 31 июля — в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС.

с 12 июля по 2 августа — в Белгосакадемии искусств, Белгосакадемии музыки, Белгосуниверситете культуры и искусств.

с 12 июля по 4 августа — в других вузах.

А с 12 по 14 июля могут подать документы выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности.

Когда будут экзамены в вузах

с 18 по 21 июля — в Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС.

с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств.

с 18 по 24 июля — в других вузах.

с 18 по 25 июля — в вузах сельхозпрофиля (очная форма).

с 6 по 15 декабря — в вузах сельхозпрофиля (заочная форма).

Когда пройдет ЦТ: основные и резервные дни

Первый тест абитуриенты смогут пройти в этом году 12 июня — в этот день ЦТ по белорусскому языку. Русский язык сдают 14 июня. В списках ниже — даты централизованного тестирования по всем предметам, основные и резервные дни.

Зарегистрироваться, чтобы пройти ЦТ в резервные дни, можно с 30 июня по 3 июля. Централизованное тестирование в эти дни будет проходить в Белорусском государственном университете.