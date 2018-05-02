Самолет президента украинской компании не выпустили из Орши 2.05.2018, 9:10

Вячеслав Богуслаев

Инцидент связан с переходом авиаремонтного завода в собственность государства.

На минувшей неделе президент украинской компании «Мотор Сич», которой принадлежит около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода (ОАРЗ), Вячеслав Богуслаев покинул Беларусь после собрания акционеров, но его личный самолет не выпустили из страны, и он остался на аэродроме в поселке Болбасово, где базируется завод. Об этом tut.by рассказали два информированных собеседника.

«Богуслаев улетел на рейсовом самолете в пятницу [27 апреля] после собрания акционеров. Члены его экипажа переночевали в [общежитии ОАРЗ в] Болбасово и в субботу тоже отбыли в Украину на праздники», — сказал информированный собеседник, близкий к руководству завода.

По словам еще одного источника, на текущей неделе украинского бизнесмена ждут в администрации Лукашенко. «Будут обсуждать будущее завода. По моей информации, он уже согласен отдать завод государству», — сказал собеседник. «По некоторым оценкам, если он просто отдаст завод, то выйдет из проекта в ноль. Но, подозреваю, попросят еще возместить ущерб. Самолет, по сути, взят в качестве залога или гарантии, что Богуслаев вернется в Беларусь», — добавил он.

Ранее проходила информация, что общая задолженность Оршанского АРЗ составляет 35 млн долларов, при этом выручка за 2017 год была около 25 млн рублей. Как следовало из материалов КГК, датированных концом минувшего года, оршанский завод задолжал акционерам-инвесторам свыше 20 млн долларов (из них «Мотор Сич» 18,7 млн долларов).

В настоящее время управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью проверяет законность действий основных акционеров ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», особенно украинского инвестора ПАО «Мотор Сич», приведших к негативным последствиям в финансово-хозяйственной работе предприятия. Информация об этом появилась на сайте Генпрокуратуры 28 апреля.

Анализируются причины неисполнения компанией «Мотор Сич» инвестиционного договора, согласно которому с 2012 по 2016 год планировалось вложить в реконструкцию и модернизацию производственных мощностей предприятия не менее 12 млн долларов, увеличить их загрузку, осуществить ремонт и благоустройство объектов социальной сферы завода и городского поселка Болбасово.

Проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых на заводе изъяты для изучения соответствующие документы, получены объяснения должностных лиц, в том числе директора представительства «Мотор Сич» в Беларуси.

Собранные материалы позволяют говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц ПАО «Мотор Сич».

Данные нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета.

Вызывает сомнение стоимость поставленных на завод материальных активов, а также обоснованность их отнесения к инвестициям.

По результатам прокурорской проверки будет дана правовая оценка выявленным нарушениям, решен вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности.

Стоит сказать, что в 2017 году Александр Садовой, которому через компанию «Системы инвестиций и инноваций» принадлежит около 40% акций ОАРЗ, направлял в Генпрокуратуру обращение, в котором сообщил о якобы причиненном заводу и государству бывшим директором Богатыревым (протеже Богуслаева) ущербе в особо крупном размере при расходовании бюджетных средств Республики Беларусь для закупки комплектующих и запасных частей в России, а также срыве заказа по ремонту вертолетов для Минобороны Беларуси. Однако ОБЭП Оршанского РОВД по результатам проверки вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, следовало из материалов Комитета госконтроля.

Деятельность ОАРЗ была увязана на тесной кооперации предприятий России, Украины и Беларуси. Однако напряженные отношения между РФ и Украиной создали серьезные препятствия для дальнейшего развития завода.

В КГК считали, что важным шагом на пути нормализации деятельности ОАРЗ также являлась улучшение взаимоотношений между акционерами. Конфликт возник на почве «взаимных финансовых претензий».

Ранее СМИ сообщали о планах властей Беларуси вернуть в свою собственность оршанский завод, который был продан белорусско-украинскому тандему в 2012 году.