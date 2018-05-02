Восстание Телеграм 3 Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

2.05.2018, 9:22

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Эти власти приближают развязку сами – своими руками.

Хороший подарок Путину ко дню его назначения 7 мая поднесли подчиненные – устроив войну с Телеграм.

Казалось бы, страна лежит у ног, одержана великая победа на «выборах», — «царствуй, лежа на боку», пускай стрелы в Британию, создавай видимость заботы о народе.

В здесь, накануне назначения, в центре Москвы, проходит массовая протестная акция против политики Путина.

Интернет наполнен фото, видео, репортажами, в которых видно, как много людей пришло защищать свободу слова.

Результаты «выборов» теперь насмарку. Да ещё на фоне происходящего в Армении. Где тоже, казалось, на выборах победа, власть крепкая, премьер был назначен …

Путинцам удалось невозможное – они своими руками начали новый протестный политический цикл, ещё до формального вступления Путина в должность. Создали для этого все условия своей телеграмной глупостью – вытолкали на улицу тысячи протестующих, дали им энергию, вдохновили на борьбу.

Да и не добились подчиненные Путина ничего со своей блокировкой. Например, оппозиционный Телеграм-канал СерпомПо сообщает: «За последние две недели с начала блокировки Телеграма (16 апреля) число подписчиков тг-канала СерпомПо выросло почти в полтора раза. … Средний охват одного поста вырос в 1,8 раза».

Эти власти покончат с собой сами – своими руками.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»