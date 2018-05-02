«В 14 лет на картошке заработала на первый фен, пользуюсь им до сих пор» 1 2.05.2018, 9:30

Белоруска рассказала о «творческой работе» и непростом пути к деньгам.

«Свои первые копейки я заработала в 9 лет. Летом 1990 года я с двоюродной сестренкой отдыхала у бабушки в деревне. Как и всем детям, нам очень хотелось, чтобы у нас были свои карманные деньги. Мы пробовали собирать ромашку и васильки для аптеки. Но это оказалось утомительно и очень долго», — так начинался непростой путь к первым деньгам читательницы tut.by, которая пожелала остаться анонимной.

«И нас осенило — можно подготовить небольшое представление для знакомых детей за небольшую оплату. Мы придумали программу, подготовили фокусы, песни и что-то еще. Спустя месяц для своих одноклассников мы показали наше первое и единственное выступление. Зрителей было немного, что-то удалось, что-то не очень. Я не помню, что мы купили, но ощущение, что мы смогли сами заработать деньги, было очень вдохновляющим.

Далее в памяти всплывает 1991 год и работа детей нашей сельской школы на «колхозной картошке». Хорошо помню, когда старшеклассники шутили, что сама такая маленькая и с таким большим ведром. Но, как говорится, маленькая, да удаленькая. Работала старательно — и смогла заработать. Правда, зарплату выдали натурой — сортовой картошкой. Я не обиделась, ведь родители были очень рады, что у них на поле будет расти картофель «Ласунок».

В 12 и 13 лет — снова «картошка» на месяц, но в этот раз мне дали настоящие деньги. И за них я купила 2 хрустальные конфетницы — дефицитный товар, обладая которым почувствовала себя состоятельной взрослой. Этот хрусталь до сих пор стоит у мамочки на полочке в секции.

В следующем году приобрела фен для волос, которым пользовалась в школьные годы, в студенческой общаге, продолжаю до сих пор и убедилась, что умели раньше делать надежные вещи.

В 8 классе летом подработала в лесу, собирая чернику, — часть оплатили дефицитным сахаром, вторую — деньгами, за которые приобрела магнитолу (она мне верно служила и в школе, и в общаге).

В 9−10 классе отношение к труду изменилось, так как в нашей школе отличникам по итогам четверти начали выплачивать небольшую стипендию из «внебюджетки» школы. И тогда я поняла, что умственным трудом тоже можно заработать, и направила свои усилия на то, чтобы учиться еще лучше.

Далее была учеба вузе, в котором постигала гранит науки и не подрабатывала, о чем иногда жалею. Хотя тогда студенты в основном трудились в ларьках, а торговля меня не привлекала.

Диплом, распределение и … чувство, что тебя, такого вдохновленного педагога, никто нигде не ждет. Благо нашелся добрый работодатель-волшебник, который позвал к себе в «страну чудес» — руководителем кружков на Станцию юннатов. Как и многим молодым специалистам, пришлось забыть все то, чему учили, и методом проб и ошибок постигать азы новой работы. Первая настоящая зарплата немного расстроила — около 90 000 руб. (по курсу 2003 года это 45 $). Денег хватило только на съемную комнату и на минимум продуктов (почти на месяц). Жажда новых знаний, хороший коллектив, любопытные глаза и улыбки детей помогли отнестись к своей небольшой з/п достаточно спокойно, надеясь на то, что со временем будет лучше, надо лишь активнее и лучше работать.

Прошли годы. Семья, свои дети и любимая творческая работа (методистом и педагогом), на которой не бывает скучно. По-прежнему учусь всему новому, стараюсь с пониманием относиться к своей заработной плате — лучше синица в руке, чем журавль в небе (особенно когда отвечаешь за жизни своих детей). По возможности вкладываю средства в новые знания и навыки — уверена это поможет мне остаться конкурентоспособной на рынке труда. Этому учу и детей — постоянно учиться и саморазвиваться, ценить то, что есть, но не стоять на месте, следить за тенденциями и не бояться ошибок и перемен».