Геннадий Федынич: Пора отменять декрет №1 4 2.05.2018, 10:00

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Если не выполнять требования народа, разговоры на кухнях станут голосом улицы.

Об этом митинге независимых профсоюзов, который проходил 1 мая в Киевском сквере Минска, председатель Независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Во время выступления Геннадий Федынич заявил:

Разве сегодня нет проблем? Мы разве знаем, сколько надо платить за ЖКХ? Нет! Потому предлагаю оплату ЖКХ взять под общественный контроль - в каждом районе и каждом городе. И мы увидим, сколько переплачиваем. На паперти нищему подают больше, чем платят пособие безработному.

Надо отменять декрет №5 и декрет №1. Если не выполняются экономические требования - рано или поздно они перерастают в политические. Если не выполнять требования народа, разговоры на кухнях станут голосом улицы.

То, что я говорю - я говорю очень мягко. Потому на кухне после 3-го тоста сейчас говорят не о любви, говорят о политике. Народ родился не для того, чтобы выживать. Народ родился, чтобы жить достойно. Страна корчиться от насилия и нищеты, а мы ждем, когда что-то измениться. Надо бороться, чтобы жить достойно. Жыве Беларусь!