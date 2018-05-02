Цены на нефть взлетают после обвала 2 2.05.2018, 10:12

1,622

Черное золото подешевело из-за новостей из США, но тенденция изменилась.

Цены на нефть поднимаются в среду, 2 мая, после существенного снижения накануне. Стоимость черного золота падала на данных о росте добычи в США, но поддержку рынку оказывает неопределенность по иранской проблеме, пишет segodnya.ua.

Так, цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:55 по минскому времени увеличилась до 73,42 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени до 67,7 доллара за баррель.

В апреле Brent подорожала на 7,7%, WTI – на 5,6%.

Отчет Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США показал, что добыча нефти в стране в феврале выросла до рекордных 10,264 млн баррелей в сутки (б/с). Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные Минэнерго о запасах энергоносителей и производстве нефти в США, который будет обнародован в среду.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей, запасы бензина снизились на 1 млн баррелей, дистиллятов – на 1,3 млн баррелей. Тем временем, Американский институт нефти (API) во вторник сообщил об увеличении запасов нефти в США за минувшую неделю на 3,43 млн баррелей.

Участники рынка опасаются, что к середине мая США могут принять решение о возобновлении санкций в отношении Ирана – это приведет к ограничению экспорта нефти из страны. К 12 мая президента США Дональд Трамп и его команда должны завершить пересмотр Совместного всеобъемлющего плана действий – заключенного в 2015 году соглашения по ядерной программе Ирана.

"Если США возобновит санкции против Ирана, экспорт нефти из этой страны снизится", – цитирует MarketWatch аналитика FXTM Хуссейна Сайеда. По оценкам эксперта, потери могут составить порядка 400 тыс. б/с.

"Хотя может показаться, что объем небольшой, с учетом снижения глобальных запасов нефти, высокого спроса, а также выполнения ОПЕК+ условий соглашения об ограничении добычи, это может привести к быстрому подъему цен на нефть еще на пять долларов", – говорит Сайед.