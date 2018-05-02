Гостиница в Бресте отказала «Ночным волкам» в ночлеге 22 2.05.2018, 10:28

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Фото: Милана Харитонова

Байкеры Путина даже не попытались прорваться через польскую границу.

Белорусские чиновники равнодушно встретили байкеров Путина в этом году. Еще три года назад Хирурга встречал Виктор Лукашенко и чиновники, в этом году они стараются этого избегать: на Линии Сталина, в Пинске и Бресте никто из вертикали власти не захотел иметь с одиозными мотоциклистами ничего общего, сообщает «Белсат».

Пока подобные акции не запрещают, но их уже и не поддерживают. Два года назад Хирурга в Брестской крепости встречал директор мемориала и заместитель председателя постоянной комиссии «совета республики» Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Григорий Бысюк – с огромной георгиевской лентой на груди. На этот раз чиновник был без ленты, а увидев камеру «Белсата», даже не стал подходить к «Ночным волкам».

Без помощи по белорусской линии, россиянам пришлось подключить своих дипломатов – Российский центр науки и культуры в Бресте и российское консульство, которые организовали в Брестской крепости фестиваль творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети 21 века», привезли на него своих детей и музыкантов, а апофеозом всего этого стало появление у вечного огня Брестской крепости Хирурга и консула России в Бресте Игоря Конякина.

Не сопровождают Хирурга больше и российские каналы, как и государственные белорусские СМИ, поэтому все приходится делать самим. А представитель пресс-службы «Ночных волков» после того, как журналистов «Белсата» не пустили на пресс-конференцию, предлагал им познакомиться «по хорошему» и требовал назвать личные номера телефонов.

Не решились «волки» привезти в Беларусь и символику «ДНР» и «ЛНР», как обещали ранее.

Если раньше байкеры чувствовали в Беларуси себя полными хозяевами и могли бросить свои байки и пойти в полном составе в Брестскую крепость, то теперь вынуждены оставлять около мотоциклов серьезную охрану, понимая, что в Беларуси они – нежеланные гости. В Бресте путинским байкерам отказали в заселении в гостиницу, в которой они планировали жить.

В результате байкеры даже не попытались прорваться через польскую границу. Из двух десятков мотоциклов в Польшу отправились только четыре – с польской и словацкой регистрацией. Другие покинули город – вероятно, вернувшись в Россию.