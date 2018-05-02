Минфин США дал месяц на продажу активов Дерипаски 2.05.2018, 10:32

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Инвесторы должны избавиться от них до 6 июня.

Минфин США выпустил обновленные версии документа, который устанавливает крайний срок, до которого инвесторы должны избавиться от акций и бондов компаний, попавших под санкции 6 апреля 2018 года. Соответствующие документы опубликованы на сайте ведомства, сообщает rbc.ru.

Вместо генеральной лицензии № 13 Управления контроля зарубежных активов (OFAC) в действие вступает генеральная лицензия № 13А (.pdf), которая предписывает избавиться от ценных бумаг En+, ГАЗ и UC Rusal до 6 июня 2018 года. Ранее ведомство предписывало продать активы до 7 мая.

Кроме того, Минфин выпустил генеральную лицензию № 12B (.pdf), которая, как и предыдущая № 12А, предписывает до 5 июня прекратить все текущие операции и разорвать контракты с компаниями, попавшими в санкционный список. Однако в новый документ внесена правка: американским и иностранным компаниям завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября 2018 года. Это было оговорено в специальной генеральной лицензии.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин рассказал о том, что у Вашингтона, поместившего под санкции UC Rusal, не было цели разорять российскую алюминиевую компанию или вытеснять ее из бизнеса. «Первый аспект [наших действий] заключается в том, чтобы [основной акционер UC Rusal, через En+ владеющий 48% ценных бумаг компании] Олег Дерипаска отказался от контроля над компанией», — сказал Мнучин.

23 апреля Минфин США выпустил генеральную лицензию № 14, которая позволила американским и другим иностранным компаниям завершить исполнение существующих контрактов с Rusal до 23 октября 2018 года. Это, как указал в беседе с телеканалом Bloomberg Мнучин, также свидетельствовало о том, что планов вывести Rusal из бизнеса у Вашингтона не было.

Минфин США публично назвал три условия, выполнение которых необходимо для снятия санкций с Rusal. Первое: Дерипаска должен покинуть компанию (сейчас группе En+ Дерипаски принадлежит 48% Rusal, которые дают ему контроль). Второе: Rusal должна подать ходатайство в OFAC об исключении из санкционного списка. И третье: за время рассмотрения ходатайства у Минфина США не должна появиться какая-либо «другая неблагоприятная информация» относительно Rusal, и Минфин должны устраивать «факты и обстоятельства» ходатайства.