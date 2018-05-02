В Минске 1 мая был побит 40-летний температурный рекорд 2.05.2018, 10:51

Продолжение недели будет таким же теплым.

В Минске 1 мая побит температурный рекорд 1977 года. Об этом сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В столице 1 мая воздух прогрелся до +27,4°C. Ранее самая высокая температура в этот день фиксировалась в белорусской столице в 1977 году и составляла +26,7°C. Таким образом, вчера был побит температурный рекорд 41-летней давности.

Минимальная температура воздуха в Минске была зафиксирована в 1940 году -2,70°C.

По прогнозам синоптиков, в среду днем ожидается +19…25 °C, по юго-востоку до +29°C. Переменная облачность, по югу республики возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый.

3 и 4 мая ночью температура составит +7…14 °C, днем +18…25°C, по югу республики до +29 °C. В отдельных районах дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман.