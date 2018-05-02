В Барановичском районе мужчина пытался ножовкой распилить гранату 15 2.05.2018, 10:38

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Мужчина погиб на месте происшествия.

В Барановичском районе мужчина погиб от взрыва гранаты, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла в деревне Деревная 29 апреля. В 16.30 в Барановичский РОВД поступило сообщение о взрыве. По предварительной информации, местный житель 1957 года рождения в сарае во дворе дома ручной ножовкой пытался распилить противотанковую гранату ПГ-7. Снаряд взорвался. Мужчина погиб на месте происшествия.