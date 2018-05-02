Оппозиция Турции объединилась против Эрдогана 1 2.05.2018, 10:44

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В оппозиционный блок вошли четыре партии.

Главная оппозиционная политическая сила в Турции - левоцентристы Республиканская народная партия - договорилась с тремя другими оппозиционными движениями страны о формировании единого блока для предстоящих парламентских выборов, пишет liga.net.

Достигнуто пока только устное соглашение, подписание ожидается завтра в полдень.

В блок, как предполагается, помимо партии Ататюрка войдут Хорошая партия во главе с Мераль Акшенер, исламисты Партия счастья и либералы из Демократической партии.

Как пишут местные СМИ, назвать альянс хотят либо по-простому - "Блоком демократии", либо сложнее - "Национальным единством за демократию".

Правящая Партия справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана идет на выборы в альянсе с ультраправыми - Партией националистического движения.

Курды будут добиваться мест в парламенте самостоятельно.

Досрочные выборы пройдут в Турции 24 июня.