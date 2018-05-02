Белорусcкие дети поборются перед Дженнифер Лопес за $1 миллион 2.05.2018, 10:35

Судьями танцевального конкурса на NBC являются звезды американского шоу-бизнеса.

Команда юных танцоров Lil Killaz из Минска, представляющая стиль брейк-данс, станет участницей второго сезона конкурса World of Dance на американском телеканале NBC.

Об этом сообщает журнал People.

Белорусы выступят в категории Junior Team, включающей коллективы, танцоры в которых имеют возраст 17 лет или меньше. Премьера телешоу запланирована на 29 мая 2018 года.

Всего в конкурсе зарегистрированы 72 участника, выступающие сольно, парно либо как команды и представляющие самые разнообразные стили и направления – от бальных до хип-хопа.

Они разбиты на 4 категории – Junior (1-4 танцора, 17 лет и меньше), Junior Team (5-15 танцоров, 17 лет и меньше), Upper (1-4 танцора, 18 лет и больше) и Upper Team (5-15 танцоров, 18 лет и больше).

Первоначально участники соревнуются между собой внутри категорий, в финале же, куда выходят лучшие, рамки категорий убираются. Победитель получает 1 млн долларов.

Судьями конкурса являются звезды американского шоу-бизнеса: актриса, певица и танцовщица Дженнифер Лопес, певец, продюсер и актер Ни-Йо, а также танцор, хореограф и актер Дерек Хаф.